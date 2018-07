O homem de dentes brancos, cujo o nome vocês já sabem, tentou acalmar Lúcio. O cão havia sido colocado em cima de uma mesa e parecia semi-morto, duas patas em cada lado do túnel que separa a vida da morte.

– Tem muita coisa que você não sabe, Lúcio – advertiu Lino.

– O cachorro, o cachorro… – repetia Lúcio, em um estado parecido com o de choque.

– Ele vai cumprir o papel dele.

– O que foi aquilo lá fora?

– Primeiro se acalme….

Lino foi checar se as janelas estavam vedadas, as portas trancadas e se o revólver que escondia por debaixo da camisa estava devidamente carregado. Estava. Foi até o cachorro e começou a cariciá-lo.

– Vai, meu amigo – disse com carinho.

O cão atropelado foi aos poucos se acalmando e se transformando em um gato…

– Todinho! – gritou Lúcio ao ver o cão que tinha sido atropelado por ele se transformar no gato desaparecido do filho.

– Ele morreu, mas continua vivo em outra narrativa… – tentou explicar Lino.

– Que merda é essa? Que merda é essa de narrativa? – gritou Lúcio.

– Sazerac está vivo em outra história. E é pra ela que você precisa voltar…

Lúcio tentou abrir a porta, fugir daquele lugar. Lino mostrou o revólver e pediu, educadamente, para que ele se acalmasse. Pediu “por favor”.

O pedido foi atendido. Lino prometeu explicar o que pudesse ser explicado. Disse que não era preciso entender tudo, mas que, se mantivesse a mente e a alma aberta, poderia pressentir a verdade por trás de uma história absurda, abstrata e pouco factível.

-Quem é você? – perguntou Lúcio.

– Não tenho tempo de me apresentar.

Lúcio olhou ao redor e se viu preso naquele lugar. Do lado de fora, a situação não era melhor. Ele sentia que a presença do pássaro/anjo/demônio pairava sobre a própria casa. Sentia uma sombra opressora que abraçava toda a cidade. Lino começou a se explicar:

– Agora, nós estamos vivendo uma narrativa alternativa. Uma narrativa de segundo plano, uma narrativa que, como tantas outras, vai acontecendo simultaneamente à história principal. De uma forma ou de outra, as narrativas vão se alimentando, se influenciando e se desenvolvendo. Entendeu?

– Não.

– Eu imaginei. O que você precisa entender que a sua vivência nessa narrativa, vamos chamar de narrativa B, põe em risco o mundo inteiro. Pensa em um trem que segue pelo mesmo trilhos por séculos. Esse trem é a narrativa principal – e ela é a realidade. Mas existe um jeito de desviar esse trem e trocá-lo de trilhos, fazendo-o seguir para outro caminho – e esse outro caminho é a narrativa B. Algo que, pela ordem natural das coisas, nunca aconteceria de fato. Suas ações aqui na narrativa B podem ter sérias consequências. Você é o mecanismo que pode fazer dessa narrativa algo hegemônico, criando grande confusão no mundo inteiro.

– Cara, você é um maluco!

– Tudo o que você está vivendo aqui é uma realidade não publicada, uma narrativa que nunca se concretizou. Por motivos que talvez você não entenda, você está aqui para que essa narrativa assuma o controle…

– E daí?

– E daí que aqui as coisas acontecem de um jeito diferente. Você vive uma versão um pouco diferente da sua verdão original…

– Eu posso estar satisfeito com essa vida. Aliás, estava satisfeito antes de cruzar com você, de atropelar um cachorro e de ter um demônio em cima do meu carro, me perseguindo e querendo fazer não sei o que comigo. Por isso, e daí?

– E daí é que com você aqui o cometa vai atingir a Terra e iniciar a era Pazuzu…

– Pazuzu?

Ao perguntar, Lúcio e Lino sentiram a casa estremecer – e ser quase carregada pelo bater das asas de um gigante Pazuzu…

Lúcio parou de reclamar e perguntou com seriedade: Por que eu?

Continua