(Sem tempo para um texto inédito, recupero aqui um texto que publiquei há uns dois anos em um blog do Yahoo. Acho que ainda vale).

– Preciso encontrar uma citação marcante, Aristides.

– Humildemente, senhor, tem aquela do Brecht que todo mundo usa: O pior analfabeto…

– Tá querendo me derrubar, Aristides! Brecht era comunista.

– Humildemente, senhor, pensei também em Maiakóvski.

– Incompreensível para as massas, Aristides. Não pode ser comunista, não pode ser russo, não pode ser Chico e não pode ser viado.

– Humildemente, senhor, se não pode viado vai ficar difícil.

– Pensei em algo mais contemporâneo. O que achas de Wesley Safadão, caro Aristedes.

– Não me consta que seja comunista.

– Vou abrir falando sobre um governo que seria 99% anjo, perfeito…mas tem aquele 1%…

– Gênio. Mas o senhor é contra ou a favor?

– O que me importa? O que interessa é a beleza do meu discurso. Presta atenção, Aristides. Depois da citação e vou arrodear, circunavegar, dar voltas em torno da lâmpada feito mariposa.

– Brilhante.

– Vou descrever o meu café da manhã, falar de esposa e dos dois filhos. Contar do cheiro do bolo de fubá, que vai remeter a minha avó que foi quem criou as bases do meu caráter. Vou falar do beijo que minha mulher me deu antes de eu sair de casa e o pedido que ela me fez.

– Humildemente, senhor, qual foi o pedido?

– Isso vai ficar bonito no discurso, Aristides. Olha só: Ela pediu para que eu votasse com meu coração. Meu coração que deve bater junto com milhões de brasileiros, que depositaram em mim, seja com o voto deles, seja com uma módica contribuição de campanha, a esperança de um país melhor.

– Bravo!

– E é por isso… Gosto de “e é por isso”, Aristides. É como se eu conseguisse um novo fôlego para o discurso. E é por isso que vos digo… “vos digo” também é bacana, não é Aristides?

– Coisa de gênio, senhor.

– …Vos digo que voto sem olhar pra trás. Não cairei na armadilha de Orfeu, que em um momento de dúvida, num segundo de insegurança, olhou para trás e perdeu pra sempre sua Eurídice.

– Humildemente, senhor, o povo vai se perder, não tem essa referência.

– Aristides, às vezes, o senhor é uma anta. O povo gosta, o povo acha bonito, o povo já não entende nada de coisa nenhuma. Aí, o povo vai ver o seu deputado falando esses nomes bonitos e vai se sentir inteligente. No mais, eu tive uma empregada que chamava Eurídice. Se calhar, vão pensar que é pra ela.

– O senhor é um gênio, senhor.

– E ao dizer isso, vou elogiar o povo, dizer que o povo está vendo, dizer que é hora de ouvir o grito que vem das ruas.

– Ah, então o senhor é a favor…

– E só um lado grita, jumento? Todos gritam. E meu discurso quer abraçar todos. Não posso perder um cordeiro de Deus. O lindo do meu discurso, Aristides, é que ele vai ser contra e a favor ao mesmo tempo. Vai ser coxinha e mortadela. Vai ser salada mista, meu caro. A genialidade está em deixar que o eleitor acredite que eu estou do lado dele – seja qual for o lado dele, entendeu?

– Humildemente, senhor, você é o homem mais preparado dessa República.

– Não posso negar que nasci para a coisa pública, Aristides.

– Emocionado, vou falar do futuro, das crianças e da minha consciência limpa. Vou falar da democracia, do estado de direito e da recuperação dos empregos, vou rodar a baiana no parlatório e com lágrimas nos olhos, sei que consigo chorar, direi…preciso enfiar uma mesóclise nesse discurso, todo discurso histórico tem uma mesóclise no meio. O senhor sabe o que é uma mesóclise, Aristides.

– De certo que sim, deputado.

– Então me prepare umas três até domingo.

– Mas e a sua consciência, deputado?

– Ora, quando olho pra você, Aristides, vejo um idiota. E um idiota é uma coisa concreta. Um idiota tem boca, nariz e orelha. E eu posso ver todo o conjunto que compõe um idiota como você. A consciência, caro Aristides, a consciência é um bem imaterial, não é palpável, é nuvem, poesia, não pode ser vista, tocada ou colocada no bolso. A consciência é uma abstração natimorta. Coisa de intelectuais caducos. O povo não quer saber de consciência.

– Bravo, bravo!!!

– Então, voltando ao discurso, no ápice da minha emoção, direi que voto em nome de cada eleitor…e ponto. Reticências. Desço do púlpito e me perco entre os companheiros de bancada.

– Bravo.

– Aí é cada um que se foda, né.

– Perfeito, deputado.

– Bom, chega de ensaio, já está na hora de tomar minhas propinas.

– O senhor quis dizer vitaminas…

– Claro, Aristides, claro, não sei o que seria de mim sem você.