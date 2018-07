A vida que fica depois que a gente vai embora.

O sol que nasce nas ruas cheias de gente

e o tráfego que desconhece o luto dos seus.

São poucos os que choram,

cabem na sala diminuta onde as sombras aguardam

o doutor.

A vida que fica depois que a gente vai embora.

O crescimento do bairro, as ruas renomeadas

e os novos melhores bares da cidade.

As músicas que ainda vão ser gravadas, os hits de um verão

que você não vai aproveitar.

A vida que fica depois que a gente vai embora.

A nova moda, o último lançamento, os próximos governos

e seus respectivos escândalos.

O sabor do sorvete que acabou de sair.

A vida que fica depois que a gente vai embora.

Os países que você não visitou.

Os novos destinos,

as regras da aviação civil

e a lista de mais vendidos em 2075.

O amor guardado para a última volta do relógio.

A mulher da sua vida se a sua vida ainda…

A sensação de perder o chão se ainda houvesse um

chão.

Pra onde vai a internet? Os carros voam?

E a máquina do tempo? Há vida em outros planetas?

Há cura para a doença que…

A vida que fica depois que a gente vai embora

As geleiras derretendo

sem pressa.

E os pinguins depressivos lendo Camus

sem pressa.

E como termina a série que ainda não foi criada?

A vida que fica depois que a gente vai embora.

Os filhos crescendo, o encanamento da casa e o parkinson da ex-mulher.

Como estará a mesa no próximo natal?

Na sala contígua, uma pantomima.

Tem alguém chorando, um arroubo mais efusivo,

abraços mais ou menos verdadeiros.

Alguém vai ter que ser prático,

fazer uns telefonemas e garantir que tudo será pago.

Os boletos que ficam depois que a gente vai embora.

A conta de luz, o aluguel, o cartão de crédito

e as duas últimas prestações da bicicleta.

O seu time joga quarta-feira que vem,

vai passar na tevê.

Mas as crianças não podem faltar na escola amanhã.

Elas têm prova.

E o mais novinho anda apaixonado por uma colega de classe.

A vida que fica depois que a gente vai embora.

Nunca é o suficiente.