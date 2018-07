Me pagam para escrever sobre o amor.

Essa é minha missão.

Em corações todo mundo clica.

O ideal seria uma foto de peitos e um texto de amor – com a aceitável variação de texto de amor e fotos de bunda.

Se for um texto de amor, tiver foto de bunda e envolver uma sub-celebridade é melhor ainda.

Se for um texto de amor, tiver foto de bunda, envolver uma sub-celebridade e uma polêmica de Twitter ou Facebook seria muito melhor.

Se for um texto de amor, tiver foto de bunda, envolver uma sub-celebridade, uma polêmica de Twitter ou Facebook e a culpa for do governo (municipal, estadual ou federal) aí é sucesso.

Se for um texto de amor, tiver foto de bunda, envolver uma sub-celebridade, uma polêmica de Twitter ou Facebook, a culpa for do governo (municipal, estadual ou federal) e você puder dar 10 dicas de como fazer qualquer coisa aí é estouro nacional.

Se for um texto de amor, tiver foto de bunda, envolver uma sub-celebridade, uma polêmica de Twitter ou Facebook, a culpa for do governo (municipal, estadual ou federal), você puder dar 10 dicas de como fazer qualquer coisa, e ainda tiver um gato fofo fazendo uma fofura aí você lança um livro por uma grande editora.

Se você quiser eu escrevo um texto de amor e bunda pra você.

(Texto originalmente publicado no Blog ‘Não é Você Sou Eu’ – em 2015)