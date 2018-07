Como calcular o tempo útil de uma vida comum?

Desconta-se o tempo do cafezinho. As intervenções desnecessárias a cerca do clima. O WhatsApp que você responde por educação. Idas os banheiro. Ou o intervalo do cigarro. As digressões sobre a morte de algum famoso. Consultas ao saldo de conta corrente via aplicativo de banco. Repostas negativas ao serviço de telemarketing da operadora de celular.

Por Gilberto Amendola