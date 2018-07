Nada mais importa

Ninguém importa ou nota

Onde estou, não importa

Queria também não mais me importar

Mas me importo

Pra minha dor e ainda por amor, me importo

Penso se você está bem, se dormiu bem

Me preocupo como esta seu pensamento e saúde

Se o seu dia foi bom, se ouviu uma música que te fez bem

Nao importa o desfecho

Nada mais importa

Se ainda sinto você por perto, se ainda sonho com você

O que importa é a coragem de viver este amor

Deu certo da primeira vez (mas você rompeu por medo)

Deu certo da segunda vez (mas eu rompi, por não ter alternativas)

O amor deu certo porque sempre esteve dentro de nós

O que não deu certo até hoje, foi seu medo

Você querer “prever” o futuro sem ter me dado a oportunidade de vivê-lo

Eu preciso me desapegar

Eu preciso urgente esquecer

Porque eu mereço ser amada, como eu o amo

Com entrega, com coragem e felicidade

Ahhh, você não se importa…