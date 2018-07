Ella e Elle nunca se conheceram. Mas formariam o casal perfeito se o tivessem.

Eu já estava no vagão do metrô, e ia para Av. Paulista. Ella entrou primeiro e se sentou a minha frente. Logo depois Elle entrou, quando a porta já estava se fechando.

Ficaram sentados em sentido diagonal. Ella prendia os cabelos em um rabo-de-cavalo, quando sem querer notou Elle, mexendo em seu iPOD. O achou lindo. E timidamente abaixou a cabeça, ao menor sinal de que Elle olharia.

Elle todo entretido com sua musica, levantou a cabeça para ajustar os fones, quando a viu. Ficou encantado, perdido, paralisado com a cena: ela amarrava os cabelos em um elástico colorido, movendo-se no ritmo de sua musica. Tinha pele levemente bronzeada, cabelos lisos e claros.

E sem que Elle esperasse, Ella levantou a cabeça e olhou diretamente em seus olhos, sua alma. Se sentiu invadido e sem pensar, baixou a cabeça. Ella também baixou e sorriu, Elle viu e sorriu também.

Naquele momento, iniciou o que eu chamo de ‘dança dos olhares brilhantes’. Sim, por que os olhares parecem diamantes, quando há interesse no outro e Elle corresponde.

Mas eram adolescentes, não sabiam como agir direito e embora o interesse fosse mútuo, nenhum dos dois se atreveu a dar o primeiro passo.

Ella desceu na estação seguinte, mas antes olhou com carinho para Elle. E este, pegou apenas de relance, o ‘olhar de adeus’. Em instantes ouvi-se o som de fechar as portas. Então Elle percebeu que o trem já ia partir e rapidamente se aproximou da porta. Ainda a viu olhar para trás, uma ultima vez, antes de se afastar completamente do trem.

Elle baixou a cabeça, com um meio sorriso, trocou de musica e desceu na próxima estação.

