Ella é jovem, independente e batalhadora.

Trabalhou e pagou sua formação, tem pós graduação.

Comprou seu apartamento e o mobiliou. Tem seu próprio carro e liberdade de ir e vir.

Tem uma vida simples, mas tudo que tem e conquistou foi por si própria.

Ella tem orgulho de tudo que fez e de tudo que pretende realizar.

Nada foi fácil ou ganhou de “mãos beijadas”.

Lutou bravamente, para chegar onde chegou e não vai parar!

É feliz, muito feliz!

Mas em pleno século 21, ainda ouve coisas absurdas, por ter mais de 30 anos e estar solteira, não ter filhos etc. Parece, que ainda nos dias de hoje, para uma mulher ser considera bem sucedida, precisa formar uma família (ser casada, ter filhos etc).

“Você tem um apartamento novo e acabou de mobiliar, mas que pena, não vai casar“.

Bom, Ella pode casar depois ou não. O casamento não está associado a compra de um imóvel. Não há nada de triste ou solitário, ter onde morar, ter seu próprio lar e não ser casada. Pelo contrário é uma conquista maravilhosa!

Alguém sabe o quanto é complicado, comprar um imóvel, com estado civil: solteira? Tem até que emitir uma “Declaração Negativa de União Estável” e aturar os olhares do tipo “coitadinha é solteira” ou as inúmeras perguntas como:

“Você vai comprar o imóvel sozinha, sozinha? E seu marido?”, “Ahhh não tem marido“.

“Ainda bem que você não gosta de crianças“.

Ella ama crianças. Não curte as crianças dos outros, porque são irritantes, ficam correndo e gritando! Mas somente por que não é a sua criança. E sim, Ella pode decidir e ter um filho, a hora que bem quiser e se quiser. Não existe mais tempo determinado ou prazo de validade pra isto.

O pensamento das pessoas ainda é muito arcaico.

O mundo evoluiu, a ciência evoluiu, a medicina evoluiu, a tecnologia evolui a cada hora, mas a mente humana não.

Antigamente, uma mulher se casar em tenra idade, era sinal de que venceu na vida.

Mas porquê?

Por que os pais as sustentavam até os 14 ou 15 anos, apresentam para a sociedade e logo a menina iria casar. Isto é, o marido iria sustentá-la e não mais os pais.

Hoje a mulher brasileira em sua maioria é chefe de família. É independente, se sustenta e sustenta os seus. Porque ainda existe esta mentalidade, de que a mulher precisa formar uma família, para ser bem sucedida? E o seu trabalho? E o estudo? E os bens que conquistou?

“Para que comprar panelas boas e bonitas, se você não cozinha (ou não sabe)?”.

Ella dá de ombros. Porque as panelas tem de ser feias ou de má qualidade, só porque Ella não cozinha ou não cozinha com frequência? Não merece um jogo de panelas bonito, para combinar com a decoração de sua cozinha linda? Me poupe!

A mulher escolhida para casar (lá atrás, antes da vó dElla nascer), tinha de ser prendada. Saber cozinhar, lavar, passar, costurar, bordar etc.

Pensa hoje, temos tudo isto pronto ao alcance das mãos.

E só se faz um jantar, por prazer ou por querer aprender uma nova receita. Para reunir a família, amigos, talvez até impressionar aquele carinha bacana que conheceu.

No mais, o tempo dElla é bem utilizado em coisas que realmente importa, Ella mesma.

Ella já ouviu tanta baboseira, que hoje simplesmente ignora.

Sabe de seu lugar no mundo e sabe, que esta no lugar onde deveria estar.

Tudo tem o seu valor.

Conquistar tudo que deseja, tem seu valor.

Ella não acredita que existam mulheres “para se casar” e mulheres que “não são para casar”. Ella acredita no amor, no respeito, na amizade, na fidelidade, na sinceridade e no querer bem. E se estes sentimentos existem ou não, dentro de um relacionamento.

Sabe que não vale a pena, ter alguém do seu lado só por ter ou pior, ter alguém só pra te fazer sofrer. Porque para Ella, estar em um relacionamento é para ser feliz, para somar coisas boas, acrescentar sorrisos, multiplicar desejos. Enfim ser feliz mesmo!

Se esta com alguém e não esta feliz é hora de repensar algumas coisas.

Felicidade é algo que você conquista dia a dia, convivendo especialmente com você mesmo. Se você não esta feliz consigo, outra pessoa não vai te fazer feliz.

Ninguém pode te fazer feliz, além de você mesma.

E Ella sabe muito bem disto.

Isto, não é hastear uma bandeira para as solteiras (os) ou casadas (os) é pensar que cada um, escolhe os seus caminhos e os outros não tem que julgar ou falar nada. Porque os caminhos podem ser mudados ao bel prazer de cada um. Por isto, cada um tem sua própria vida e pode decidir por si só.

Quanto a Ella, compra seus próprios sapatos, vestidos, castelo e paga suas contas, deixem-na em paz!

