A série animada Os Simpsons frequentemente parece profética por criar histórias mirabolantes que de vez em quando antecipam eventos reais. O segredo do desenho não é ter uma vidente entre os roteiristas, mas identificar aspectos da tolice humana e imaginar o que poderia acontecer se ela fosse levada até seus limites; aí é só esperar a roda da história girar, porque quem aposta na nossa estupidez nunca se decepciona no longo prazo.

O oitavo episódio da primeira temporada – já lá se vão três décadas – chamado “Conversa fiada”, no qual os personagens delinquentes da cidade aparecem pela primeira vez, é uma bela ilustração desse princípio. Querendo mostrar-se corajosos e malvados os moleques dizem que gostariam que alguém cortasse a cabeça da estátua do fundador da cidade. Quando Bart Simpson diz que seria desrespeito eles passam a humilhá-lo, excluindo-o do grupo dos verdadeiros rebeldes. Diante do desejo de ser incluído Bart arranca a cabeça da estátua na calada da noite, gerando uma revolta na cidade. Inclusive dos moleques delinquentes. “Ué, mas vocês não disseram que ia ser legal se alguém fizesse isso?”, pergunta Bart. “Ah, aquilo era conversa fiada”, respondem eles, “A gente nunca faria uma coisa dessas”.

Profético. Trinta anos depois temos no Brasil pessoas estupidamente pondo em prática um discurso que, fica claro agora, era só uma conversa fiada. Cidadãos resistindo à prisão com uso de granadas, perseguindo pessoas com arma em punho, fechando estradas e marchando em frente a quarteis estão apenas seguindo à risca o que para eles garantiria a inclusão no seu grupo. Sua lógica é inatacável: se a população armada deve resistir a tiranos e os ministros do STF são tiranos, logo devo resistir à bala contra suas decisões. Ou: se a justiça eleitoral está corrompida e o resultado da eleição não é confiável fica claro que a população de bem não tem a quem recorrer, restando apenas a rebeldia e desobediência civil.

O pior é que foram tantas mensagens reforçando essas ideias, por tanto tempo, com tal veemência, que para algumas dessas pessoas torna-se impossível acreditar que se tratava apenas de “conversa fiada”. Por isso não foram poucas as pessoas que viram no pronunciamento do presidente uma autorização para continuar com os bloqueios nas estradas – exatamente o contrário do que ele disse. Nem mesmo seu vídeo pedindo a liberação das estradas pareceu suficiente: muitos afirmam que é montagem. Ou que seria um sósia.

Soa inacreditável, mas pense bem: foi um investimento psicológico muito alto para essas pessoas; custou brigas com familiares, rompimentos de laços de afeto; o tempo e energia empregados incessantemente nessas crenças foi tanto que não é possível voltar atrás e admitir que fossem apenas bravatas.

Se parece não haver evidência que baste para convencer os mais radicais isso se dá por dois motivos. Primeiro porque tendo que atravessar lentes de distorção ideológica tão grossas a realidade chega para elas de uma forma muito particular; eles só conseguem enxergar o que confirma a crença arraigada. Mas além disso eles foram convencidos, ao longo dos últimos anos, que nenhuma fonte de informação merece crédito quando não diz o que querem ouvir. Jornais são mentirosos. Institutos de pesquisa são comprados. Os cientistas são movidos por ideologia. As Universidades são esquerdistas. Tudo o que confronta a crença do grupo é narrativa. Ou fake news. Então um vídeo do presidente pedindo para deixarem o radicalismo soa como confissão de que o chamado à resistência contra a ditadura da toga era conversa fiada. Impossível acreditar.

Essa negação da realidade lembra a história dos imigrantes japoneses no Brasil que se recusavam a acreditar na derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. A comunidade japonesa na época era formada por pessoas que cresceram acreditando no caráter divino da família imperial e no mito da invencibilidade do Japão, o que levou à divisão da colônia entre os derrotistas, chamados de corações sujos – a minoria que estava mais integrada à sociedade e tinha melhor nível social e educacional – e os vitoristas – a maioria que, menos inserida no país, convivia principalmente com outros imigrantes, não dominava bem o português e tinha menos acesso a informação. Foi nesse caldo de cultura surgiu a Shindo Renmei, uma organização ultranacionalista e terrorista. Eles fomentavam a desinformação, fazendo circular jornais falsos com notícias de vitória japonesa, e promoviam o assassinato dos corações sujos, tentando impedir pelo terror a aceitação da realidade.

Veja que não é a primeira vez nesse país em que a realidade parece inacreditável para pessoas convivendo apenas dentro de suas bolhas, desqualificando toda informação que não confirma suas crenças. E infelizmente, não parece que será a última.