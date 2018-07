A intolerância e o ódio não parecem ser exclusividade da torcedora Patrícia Moreira da Silva, que desde quando protagonizou o episódio de racismo ao ser flagrada chamando o goleiro do Santos de macaco vem sentindo na pele o que é ser hostilizado. Teve que abandonar a casa depois de ela ser apedrejada por um vizinho e na semana passada a residência vazia foi incendiada. E o pior é que o criminoso que fez isso não está sozinho em sua gana – nas redes sociais tem gente que acha bem-feito. Mas não é.

Em primeiro lugar nunca é demais lembrar que a civilização começa quando nós abrimos mão do uso da violência – de forma coletiva – em nome da convivência pacífica, delegando para um Estado a realização da justiça. Evidentemente que com esse pacto social nós não deixamos de sentir raiva ou desejar vingança, mas ser civilizado é justamente aprender a conter tais impulsos. Agredir alguém porque ele agrediu outro é o que fazem crianças, e o papel da educação é exatamente repreendê-las nessas ocasiões, preparando-as para a vida civilizada. No que esse episódio mostra como nossa sociedade ainda é imatura.

Mas correndo o risco de atrair indignação sobre mim, eu vou além: o ato racista de Patrícia pode ser compreensível. É errado? Sim. Deve ser punido? Certamente. Mas mostra que ela é uma pessoa ruim? Não necessariamente. Explico.

Neguemos quanto quisermos, mas no fundo todos nós utilizamos estereótipos no dia-a-dia. Eles não existem por acaso, já que são uma forma extremamente eficiente que o cérebro encontrou para lidar com a diversidade de relações que mantemos com as várias pessoas na vida. Categorizá-las em grupos homogêneos a partir de alguma característica é algo que fazemos sem pensar. Esse não é o problema. O problema é, a partir daí, atuar na vida real com discriminação, tratando de maneira iníqua pessoas com base nessas características. O racismo surge quando esse fenômeno é alimentado por preconceitos socialmente construídos. E é uma praga tão poderosa que e faz com que até mesmo negros apresentem uma visão estereotipada de sua etnia quando submetidos aos testes de associação implícita. Esses testes revelam como, lá no fundo, associamos mulher com casa e homem com trabalho, negros com negativo e branco com positivo dentre outros estereótipos fortes. Essa “associação implícita”, no entanto, não necessariamente nos faz agir de forma racista ou discriminatória na vida real. E quero crer que a infeliz torcedora seja um exemplo disso: eu sinceramente opto por acreditar nela quando diz que não é racista no seu cotidiano. Mas então porque ela fez o

É aí que entra o calor da hora. É muito fácil criticar as atitudes de alguém quando estamos com a cabeça fria, fora da situação. Mas é impossível saber de fato o que nós mesmo faríamos com o “sangue quente”. Existe uma lacuna em nosso cérebro que nos torna incapazes de antecipar nossas atitudes quando movidos por emoções fortes (aliás, é por isso que adolescentes continuam engravidando mesmo com toda a educação sexual). Envolvida pelos gritos da torcida, naquele contexto de guerra ritualizada que é o futebol, não é impossível que Patrícia tenha dado vazão a seus preconceitos implícitos, que no dia-a-dia nem ela mesma sabe que tem. Claro que a emoção não exclui a culpa, e ela pagará pelo que fez perante a Justiça. Mas a ciência já provou que nenhum de nós tem certeza de como agiria em situações emocionalmente carregadas. É como disse o apóstolo Paulo: quem pensa que está em pé, cuidado para não cair.

Por isso, como fez o próprio Aranha, alvo dos xingamentos, a nós caberia desculpar pessoalmente, deixando ao Estado o impessoal exercício da Justiça.