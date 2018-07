“Esse vestido faz meu traseiro parecer grande?”, pergunta a esposa de Abraham Licoln para seu marido. Conhecido por sua honestidade ele hesita por vários segundos até fazer o sinal de “um pouquinho” com os dedos, dizendo “Talvez…”, para fúria da mulher. (veja o comercial aqui). Dura forma de aprender que não é mesmo muito bom falar para sua esposa que ela está acima do peso.

Em primeiro lugar: você por acaso acha que ela já não sabe? Mulher pensa que está gorda até quando está ótima, seria impossível ela estar acima do peso e não saber disso. E mais: como você queria que ela reagisse? “Obrigado por me avisar meu amor. Eu achava que isso aqui era gostosura, ainda bem que você me abriu os olhos. Vou agora mesmo emagrecer!” Homens. Como somos precários.

Mas se isso não convence ninguém a parar de chamar a companheira de gorda, o pior ainda está por vir. Um grupo de cientistas canadenses acaba de mostra que criticar o peso de sua mulher faz com ela engorde. Que tal agora? Acompanhando um grupo de estudantes entre 18 e 21 anos, pesquisadores canadenses fizeram várias descobertas interessantes. Antes de mais nada, atestaram o óbvio: as mulheres estavam todas preocupadas com seu peso. Em média, contudo, não estavam obesas, mas no limite das recomendações saudáveis. (Logo, se apenas mantivessem o peso estaria tudo bem.) Só que, ao longo dos nove meses de pesquisa, aquelas que se sentiam mais criticadas por seu corpo ganharam em média dois quilos. Ao contrário, as que se sentiram acolhidas ao demonstrar sua preocupação, perderam em média quase meio quilo no período. Os pesquisadores acreditam que o estresse provocado pela preocupação com a balança pode ser, por si só, um fator de risco para o ganho de peso. Ao se sentirem reasseguradas de que estão bem, que não há motivo para tanta preocupação, esse fator de risco pode ser reduzido.

Mas antes de terminar com esse tom um tanto feminista, é bom saber que isso vale dos dois lados. Outra pesquisa, essa no Reino Unido, acompanhou quase três mil pessoas com 50 anos ou mais ao longo de quatro anos. Os resultados são semelhantes: aqueles que se sentiam discriminados por seu peso, criticados em excesso, ganharam quase 1 quilo, enquanto os que não se sentiam assim perderam 0,7 kg.

Fica combinado então. Se seu par está acima do peso, fique tranquilo: ele ou ela já sabe disso. Se você não pode ser condescendente com a obesidade por um lado, por outro está provado que críticas só pioram as coisas. Quem tal lembrar que o estilo de vida é contagioso e começar você a ter uma vida mais saudável?



