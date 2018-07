[tweetmeme]

Em tempo de Copa do Mundo, a neurociência pode ajudar na hora de bater um pênalti. Assim como os motoqueiros que fazem rally aprendem logo que a melhor maneira para desviar de um buraco é não olhar para ele, um estudo acaba de mostrar que não fixar os olhos no goleiro pode ser a chave para um pênalti bem cobrado.

Os pesquisadores colocaram um aparelho para rastrear o olhar de catorze jogadores de futebol universitário da Inglaterra, todos destros e com idade média de 20 anos. Para um grupo era pedido que batesse o pênalti da melhor forma possível, enquanto para outro foram incluídos estímulos para aumentar a ansiedade, como oferecer 50 libras para o melhor jogador e avisar que seria feito um ranking público com as performances.

Os resultados mostraram que os jogadores na condição de ansiedade logo fixavam o olhar no goleiro, e o mantinham fixo nele por mais tempo do que os outros participantes, mais tranqüilos. Isso se refletiu de duas maneiras: os ansiosos tenderam a chutar mais próximo ao centro do gol, ao alcance do goleiro, e também chutaram para fora mais do que os jogadores calmos.

Assim como fazem os torcedores angustiados na hora dos pênaltis, parece ser uma boa ideia também para os jogadores “olhar para outro lado”.

Wilson MR, Wood G, & Vine SJ (2009). Anxiety, attentional control, and performance impairment in penalty kicks. Journal of sport & exercise psychology, 31 (6), 761-75 PMID: 20384011