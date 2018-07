A partir de hoje tentarei postar por aqui um resumo do tema tratado na Coluna Ideias no Ar, que tenho na Rádio Estadão todas as 3as e 5as.

Relação entre crianças pequenas e TV.

A Academia Americana de Pediatria tem recomendações para o uso de mídias eletrônicas na infância que em resumo atestam que:

– Não existe nenhuma prova de que assistir TV ajude crianças com menos de 2 anos;

– Assistir TV nessa idade está associado a atrasos no desenvolvimento da linguagem;

– Se os pais deixam a TV ligada enquanto estão com os filhos eles interagem menos com as crianças;

– Ver programas na hora de (ou para) dormir está associado a pior qualidade do sono ;

– Quando não há possibilidade de sentar e brincar com a criança, em vez de deixá-la na TV é melhor arranjar algum entretenimento que ela possa brincar sozinha

– Até mesmo brincar com copos de plástico no chão enquanto alguém prepara a comida é melhor para o desenvolvimento da criatividade e do raciocínio infantis

-Lembrando que não é uma proibição da TV, mas um lembrete para que não se abuse desse recurso e que haja alternativas

O documento pode ser acessado aqui.

Até a próxima.



