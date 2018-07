[tweetmeme]

Está rolando nas redes sociais a campanha “troque o BBB por um livro”: pessoas indicam bons livros que estejam lendo e que achem valer mais a pena do que acompanhar o dia-a-dia dos futuros ex-famosos. Eu não creio que essa campanha convença ninguém a desligar a TV e abrir um livro, mas ainda assim vou dar minha pequena contribuição.

Em 2009 foi publicado um estudo que bisbilhotou as conversas de 79 pessoas durante 4 dias. Um gravador automático registrava os sons ambientes durante 30 segundos a cada 12,5 minutos, gerando mais de 20.000 clips, que mostravam desde silêncio até as conversas reservadas. Os pesquisadores então codificaram os momentos em solidão, conversas superficiais ou conversas significativas. As superficiais apenas tratavam de assuntos banais, sem troca de informações relevantes, enquanto as significativas revelavam algum envolvimento entre os interlocutores. Em dois momentos as pessoas tinham também que preencher questionários de satisfação com a vida e bem estar. Os resultados não deixam margem a dúvida: as pessoas que estavam mais tempo sozinhas são as mais infelizes – os mais satisfeitos passavam 25% menos tempo sozinhos e 70% mais tempo falando.

Mas onde entra o BBB nessa história?

Entra porque os resultados também mostraram que as pessoas mais felizes tinham dois terços a menos de conversas superficiais, engajando-se no dobro de conversas significativas. Falar banalidades, portanto, parece estar associado a menor satisfação com a vida e menos felicidade.

Os pesquisadores interpretaram os resultados pensando nos vínculos sociais que nos unem: papo furado e superficialidade não marcam relacionamentos verdadeiros; só com o envolvimento no mínimo um pouco além da trivialidade é que passamos a conversar sobre assuntos relevantes. E desde muito tempo se sabe que vínculos e amizades profundas são importantes para o bem estar das pessoas.

Assim, trocar o BBB por um livro não vai fazer de ninguém uma pessoa mais feliz. Mas conversar sobre a vinda da família real portuguesa ao Brasil ou sobre os usos da arte da guerra na empresa em vez de comentar as fofocas de terceiros pode ser um começo.

