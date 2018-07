O desabrigo

Todo desassossego me distancia da sensação de estar em casa. Encontrar-me em situações desconfortáveis me distancia da proteção que costumo associar à emoção de me sentir em casa, em mim. Coração batendo calmo e compassado, a mente tranquila, corpo presente, são algumas das noções perceptivas que me fazem entender esse bem-estar que só o meu

Por Gustavo Calazans