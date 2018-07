SALA DE ESTAR DE UM SOBRADO NA VILA MADALENA – INTERIOR – NOITE Gabi e Nico – ele webdesigner, ela atriz – acabam de assistir o dvd “Magia ao Luar ”e se dirigem à cozinha para beber e comer algo. Discutem sobre o filme que acabaram de ver. GABI – Que tal? Curtiu? NICO – Médio. GABI – Como assim, médio? O filme é maravilhoso! NICO – Sei lá, achei o filme mais offline do Woody Allen até hoje. GABI – Offline? Por que? NICO (cofiando o microcavanhaque) – Por “n” motivos. A escolha das personagens, por exemplo, Quer coisa mais offline do que enfocar a vida de um mágico? Em pleno século XXI? Num momento da História em que elegem um presidente negro no país mais poderoso do mundo usando o twitter? GABI – Me explica melhor isso, Ni. De um jeito menos online, por favor… NICO – Quer coisa mais offline do que um sujeito fazendo mágica num palco? A magia de agora é a tecnologia, não um cara tirando pombas brancas da cartola. É o oposto do que a Grande Rede propõe. É old school demais! GABI – Ué, mas ele ia enfocar quem? Um engenheiro de TI? Sei não, Ni, acho que não daria liga. Nico faz uma cara entendiada. E, depois de alguns momentos de silêncio, responde ao comentário da companheira. NICO – Olha, cada um tem o seu ponto-de-vista sobre um roteiro. É a web-democracia, meu bem. A minha visão é a de que o filme é off pra cacete. E, de mais a mais, a trama não dialoga com as redes sociais. Elas não podem cooperar, comentar, interagir. Em resumo, pra mim o Woody Allen não faz filmes pra Geração Y e nem conversa com a Web 2.0. COZINHA DO SOBRADO – INTERIOR – NOITE Nico pega uma garrafa de Serramalte na geladeira, dois copos americanos e os coloca em cima da mesa. GABI – Mas por que o Woody Allen deveria estar preocupado em fazer cinema pra Geração Y ou pra Web 2.0? Meu, o cara passa metade do tempo com a Emma Stone e a outra com a Scarlett Johansson… Nico bebe um longo gole da cerveja, dá uma babadinha e usa o guardanapo para limpar o canto da boca. NICO – Melhor pra ele, mas seria mais coerente com o tempo em que estamos vivendo. Sem contar que aqueles diálogos que ele põe na boca das personagens… GABI – Geniais! NICO – Prolixos! Cada fala daquela não cabe em três vídeos do Youtube. O cara simplesmente desconhece web-semântica! Gabi se irrita. Pega mais cerveja, despeja no copo, sobe espuma, mas ela bebe assim mesmo em goles nervosos. GABI – Então tá, senhor sabe-tudo. Como é que você contaria a complexa história do falso mágico e da médium de uma maneira virtualmente correta? Nico lança-lhe um olhar frio. E responde com segurança e superioridade. NICO – Eu faria um game. FIM