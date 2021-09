Diziam que lá a existência é uma aventura. Será?

Vocês devem se lembrar de mim. Fui-me embora pra Pasárgada há uns tempos. Na época, eu tinha outra ideia sobre o lugar. Achava que, por ser amigo do rei, teria a mulher que quisesse, na cama que escolhesse. Para ser sincero, acabou não sendo bem assim. Diziam que lá a existência era uma aventura. Até poderíamos dizer que sim. Só que aventura no mau sentido. Hoje eu sei.

Quando resolvi ir pra Pasárgada me venderam um conceito totalmente oposto da realidade. Foram argumentando que tinha tudo, que era outra civilização. Um corretor me contou, meio à socapa, que tinha até alcaloide à vontade. E um tal de um processo de impedir a concepção. Era ir e ir. Não havia alternativa.

Pasárgada é bem longe. Quando lá aportei, muito cansado, me deitei na beira do rio. Logo chamei a Mãe d’Água para me contar as histórias. Aquelas que, no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Qual o quê! A Mãe d’Água agora trabalhava num bufê infantil. Coisa elitizada. Só contava as fábulas agendando com antecedência. Tinha empresário e o cachê era inviável para um classe média feito eu.

Foi a primeira decepção. No entanto, procurei outras formas de passar o tempo. Perguntei onde poderia montar num burro brabo. Fui informado de que, com a gasolina cara, todos os burros de Pasárgada tinha virado Uber. Não sou homem de chamar asno por aplicativo. Desisti na hora. Em seguida, desconcertado, quis saber em que lugar estavam os um paus-de-sebo para subir. Não existiam mais, o lazer dos pasargadenses eram os videogames.

– Os banhos de mar de Pasárgada, como chego à praia? – insisti mais um pouco.

Um popular respondeu, de pronto:

– Tem o piscinão de ondas. Fica na periferia, chamo um burro?

Não tive dúvida: sai dali e fui correndo me queixar com meu amigo, o rei. Custei a achar o palácio. Ainda resfolegando, fui recebido por uma sentinela nos portões de bronze. – Houve um golpe parlamentar, o rei foi impichado – informou o soldado, em tom marcial.

A saída era relaxar, fazer ginástica ao ar livre, andar de bicicleta. Coloquei minha melhor roupa esportiva e sai caminhando pelas calçadas do país. Mal me desloquei por um quarteirão, o carro de polícia parou a meu lado. O guarda me abordou berrando:

– Hoje começou o lockdown da vertente Gama do Covid. Tá fazendo o quê na rua, idiota?

Fui ficando triste. Mas triste de não ter jeito. Quando foi de noite deu vontade de me matar. Só então pude refletir com a devida calma, assentar a cabeça. Por fim, decidi ficar em Pasárgada. Aqui não sou mais amigo do rei, nem tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Mas é bem melhor do que voltar para o Brasil.