Você já foi à Ursal?

Novas e incríveis revelações sobre a organização mais polêmica da atualidade.

Há um boato recorrente sobre a URSAL. Dizem que foi inicialmente interpretada de modo errôneo por um astrólogo brasileiro radicado na Virgínia. Para ele, a “União das Repúblicas Socialistas da América Latina” seria, na verdade, “Ursos das Repúblicas Subservientes da América Latina”.

A provável brincadeira do vidente virou fake news. E deve ter sido compartilhada por milhões de pessoas, pois o plano pela Pátria Grande acabou ridicularizado. O astrólogo respondeu às críticas xingando todos de bostas e, em seguida, pedindo-lhes doações para financiar seus novos cursos de tarô adivinhatório e leitura do futuro no pó de café.

Só depois que o presidenciável Cabo Daciolo, num debate em 2018, trouxe fatos novos sobre a organização à tona é que tudo se aclarou.

Na TV, o candidato pelo Patriota questionou, Ciro Gomes, do PDT:

“O senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O que pode falar sobre o Plano URSAL? Tem algo a dizer para a nação brasileira?”

Na ocasião, Ciro foi evasivo e sarcástico. Mas, assim como denunciou os Illuminati e a Maçonaria, Daciolo podia estar dando pistas de que há um perigoso movimento secreto no país, envolvendo revolucionários, golpistas, conspiradores e o Veio da Havan

A construção de miniestátuas da Liberdade nessas lojas de varejo seria uma espécie de senha para que se instaure um regime de extrema-esquerda no Brasil, com o apoio bélico da Guiné Equatorial – o que explicaria a presença de seu vice-presidente no país naquele momento.

Só agora, em 2020, o cabo revelou a prova cabal de suas acusações à época das eleições presidenciais: o hino da Ursal. O cabo teria conseguido o documento através de bombeiros do núcleo duro da Ursal, na Nicarágua. Eles seriam seus irmãos na igreja “Ministerio de Bomberos de Nuestro Señor Jesucristo”, de Manágua.

Perguntado como materialistas dialéticos poderiam pertencer a uma igreja evangélica, Daciolo respondeu apenas: “Glória!”, e desligou o celular.

Obtivemos com exclusividade uma cópia da letra da ode. A melodia lembra bastante “Você já foi à Bahia”, de Dorival Caymmi, só que em ritmo de cúmbia. Veja abaixo:

Você já foi à Ursal?

Não?

Então vá!

Quem vai à Ursal

Não pode mais voltar.

Muita sorte teve,

Muita sorte tem,

A Ursal é um céu



Você já foi à Ursal?

Não?

Vem pro céu!

Lá tem Fidel

Meu Deus do céu!

Lá tem Guevara,

Meu Deus do céu!

Tem canaviá,

Meu Deus do céu!

Qué socializá?

Então vá!

Nas sacadas dos sobrados

Dos tempos do stalinismo

Há lembranças de comunas

Como é lindo o bolchevismo!

Tudo, tudo na Ursal

Faz a gente querer bem

A Ursal tem camaradas

Que nenhuma terra tem!

Lá tem Fidel,

Meu Deus do céu!

Lá tem Guevara,

Meu Deus do céu!

Tem canaviá,

Meu Deus do céu!

Qué socializá?

Então vá!