A situação política e econômica tem gerado diferentes reações em diferentes pessoas ou instituições. Há quem proteste, se cale, processe. E há quem não durma. Que vem a ser o meu caso particular, além dos cada vez mais presentes sinais externos de pobreza.

Há algum tempo venho tentando de tudo para ter um sono repousante à noite. Resolvi primeiro contar carneirinhos; não funcionou. Passei a contar vacas, um animal maior e talvez mais eficiente para provocar o sono; também não surtiu efeito. Hoje conto cerca de 2 500 girafas e nada de Morfeu chegar. Uma médica homeopata me sugeriu um tratamento à base de chás. Após muitos exames, ela descobriu que o ideal para meu estado insone era o chá de erva-cidreira. Iniciei o tratamento com uma xícara meia hora antes de deitar. Fiz o combinado por uma semana e nada.

Não preciso dizer que me desesperei. E, por conta própria, comecei a beber dois litros de chá antes de me recolher. Quando o sono começava a vir devagarzinho, uma vontade incontrolável de esvaziar a bexiga chegava ao mesmo tempo. E eu me levantava, chateado, mas sempre achando forças para me reerguer. Afinal, entre ficar desperto ou molhado, a primeira opção ainda é mais edificante. Especialmente para um homem com mais de 50 anos.

Ansioso, principiei uma série de imersões noturnas na banheira com o chá de erva-cidreira. Além de não dormir mais, terminei pegando uma gripe horrível. Graças à poluição, a gripe evoluiu para uma sinusite crônica. Como tinha de respirar pela boca, a garganta ressecou e eu era obrigado a acordar repetidas vezes para gargarejos profiláticos. Mais um mês sem conseguir pregar o olho. Fui obrigado a mudar de tática e de médica.

Visitei um acupunturista chinês (acupunturista chinês é redundância, perdão). Mas se dormir de touca já é incômodo, imagine com oito agulhas espetadas em cada orelha. Novo fracasso.

Enquanto isso, rádio, jornais, tevê, internet seguiam bombardeando meu dia com notícias desagradáveis sobre a nossa nação-sobressalto. Como dormir com um barulho desses? Foi quando tomei a decisão. Como diz a sabedoria popular, “se não há remédio, remediados estamos”. Parei de tentar dormir. Abri nos fundos de minha casa uma microempresa. Lançando mão de minha experiência com chás, iniciei um negócio de cestas de café da manhã. Eram madrugadas e madrugadas embrulhando o desjejum de quem merecia um sono melhor que o meu.

O empreendimento foi um sucesso. Cheguei a fornecer mais de 400 cestas num mês. Pena que os juros do financiamento foram altos demais e o negócio foi à bancarrota.

Hoje tenho ainda mais motivos para continuar acordado. Faltam 117 prestações para que a minha situação com o SPC se regularize por completo.

Agora estou querendo adquirir uma amnésia. Se algum leitor quiser se livrar de uma, troco por minha insônia.