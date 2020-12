À guisa de inventário e da falta do que fazer.

Uma mesa de madeira, uma cadeira de escritório giratória, um porta-folhas metálico preto, um computador MacBook Air, uma prateleirinha com 62 livros de citações, um mata-borrão, uma prateleira grande com 57 obras diversas de Literatura, um armário de madeira preto, um porta-canetas com vinte Pilot G2 0-7 gel, uma agenda Moleskine 2020 de bolso, uma caixa de som JBL Tour wireless, um armário de aço com oito gavetas, uma mata-mosquito SBP elétrico, um ventilador Britânia, uma extensão de dez metros com quatro tomadas, um par de óculos bifocal Hugo Boss de armação preta, um pé de sandália infantil “Festa do Pijama”, um par de tênis All Star Chuck Taylor azul de cano curto, um frasco de Dolce & Gabbana ‘Grey – The One’, um copo plástico de 400 ml com canudo, uma bolsa de pano com alças do “New Yorker”, um grampeador médio, dois Post-It pequenos amarelos, uma fita dental Johnson & Johnson Reach Essencial sabor menta, um iPhone 11, uma nota de dez rúpias do Reserve Bank of India, um Airpod, um drive externo de 1 TB, um estojo de canetas Vuarnet com uma Montblanc Pix rollerball e uma Parker esferográfica, uma impressora HP, um castelo branco feito de palitos de sorvete, um cadeado de bicicleta, um computador Dell de edição de imagens, tintas para caneta-tinteiro das marcas Parker, Montblanc e Pelikan, um Ipad, um tripé para iPhone, um minilivro de frases “Pai, você é fantástico” (Eko Editora), um vidro de solução de cloreto de sódio 0,9%, um Apple Pencil, clipes, uma miniatura de pinguim, uma xícara de café suja, uma cartela de Neosaldina, um pano Scotch multiuso, uma câmera Nikon Coolpix P7000, um vidro de florais de Bach, um pano de chão, uma resma de papel A4, uma nota fiscal do restaurante “Petisquinho do Bob”, um chip de celular, um boneco Snoopy de pano, um comprovante de compra do Sodexo Club, um miniaspirador de pó Dirt Devil, um controle remoto da Apple TV, um exemplar do The Dictionary of Cliches (James Rogers), um prato de sobremesa com quatro bagos de uva, uma garrafa miniatura de vodca Absolut de 50 ml, um vaporizador de ar, um inalador Omron, um oxímetro, uma mochila Monofold preta, um Maneki Neko movido a energia solar, um chaveiro com seis chaves de diversos tamanhos, um poster do Monty Phyton, um porta-retrato com a imagem de quatro crianças, um espelho, uma caixa de cor abóbora com um aparelho ortodôntico móvel, um carregador de Blackberry, um canivete suíço Victorinox, um dicionário Houaiss, um CD de trilhas natalinas, uma caixa de lenços umedecidos, um banquinho de madeira, uma caixa de geleia real liofilizada, um limpa-óculos Chanel, um porta-treco Jorge Zalszupin com diversas lentes fotográficas, um escrevinhador.