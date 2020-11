Para Maria Alice Zocchio e Pierre Masato.

Lembro-me de alguém me aconselhando a ler um texto de Georges Perec, mas não me vinha à cabeça o título. Havia centenas de coisas envolvidas naquela lembrança. O dia estava particularmente estranho, como sempre fica onde moro. Do ponto de vista climático, quero dizer. Tentei achar o volume com o conto (seria conto?) nas prateleiras e acabei dando com os burros n’água. Aconteceu aquela distração em que se vai até à cozinha pegar um copo de suco e, chegando lá, não se recorda mais o que devia ser feito. Douglas Adams até criou um dicionário onde há palavras inexistentes para sensações assim.

Lembro-me que ao buscar a obra perdida de Perec subi num banquinho de madeira, estilo bossa nova. Quando pousei os olhos na parte superior da estrutura vi um livro de Gonçalo M. Tavares. Chamou-me atenção a quantidade de poeira acumulada no móvel. O pó fino se juntara de um modo eficiente e organizado. Pensei que seria mais útil retirar a sujeira do que continuar tentando encontrar o Georges Perec.

Lembro-me que tive um déjà-vu quando estava me equilibrando sobre o banquinho. Vieram-me as ocasiões em que sofri de sinusite, uma enfermidade que me acompanha cronicamente através dos tempos. A visão da poeira pegou em minha mão e me conduziu a uma crise terrível durante uma viagem a Nova Iorque. Calor, entrar e sair de ambientes refrigerados, o mofo no vetusto quarto de hotel, tudo aquilo foi me colocando de um estado gripal comum a uma inflamação dos seios da face.

Lembro-me de receber o médico do hotel. A consulta, num valor acima das minhas possibilidades, e ainda em dólar. A cara do ‘medical doctor’ parecida com a do Donald Rumsfeld. E o que dizer de minha patética tentativa de explicar que estava espirrando muito? Não havia meio de me lembrar como se dizia ‘espirro’ em inglês. Então me levantei da cama e comecei a imitar uma pessoa gripada. “Atchim! Atchim! – do you understand?”.

Lembro-me do quarto, quase um corredor estreito, carpete verde-musgo, a cama apoiada em uma estrutura frágil de alumínio, ao lado uma cômoda de um material, talvez plástico, que imitava mogno. Nas suas duas gavetas havia, na de baixo, sacos plásticos para mandar roupas para a lavanderia. Na de cima, uma Bíblia do Rei Jaime, em edição de bolso, uma caneta com o nome do hotel inscrito em dourado, cartões postais da Estátua da Liberdade, Soho e Mid-Manhattan. O teto do quarto, que não devia ter nem dez metros quadrados, era de gesso, podia-se ver inúmeras imperfeições e tortuosidades nele.

Lembro-me que a recordação me fez espirrar, dessa vez em português. Desandei a esguichar muco feito uma mula e por pouco não cai do banquinho. Tive que me apoiar na primeira coisa que as mãos encontraram na estante, e mesmo assim terminei no chão. Antes de me espanar retirando as finas partículas da roupa com os dedos, vi que trouxera algo lá de cima: o livro “Je me souviens”, de Georges Perec.