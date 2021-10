O tempo é cruel até para os titãs da Grécia Antiga.

Uma vida das mais marcantes. Todos sabem dos seus feitos heroicos. De suas vitórias sobre ciclopes, sereias monstruosas. Todos sabem que ele, antes de chegar a Ítaca, se escondeu para observar se Penélope ainda honrava seu nome. Contudo, hoje a vida de Ulisses está longe de ser gloriosa. É a prova de que, até para os titãs, o tempo opera de modo deliberadamente cruel.

– Você não pagou a conta de água. Agora não tem como fazer o chá.

– Calma, querida. Primeiro me diz aquelas três palavrinhas mágicas.

– Vai trabalhar, vagabundo?

– Não, meu bem: bom dia, Ulisses.

– Bom dia, Ulisses.

– Bom dia, Penélope.

– Bom, e como faz com a conta de água? E com os boletos atrasados da faculdade do Telêmaco? E com a grana que ficamos devendo da consulta com a pitonisa?

– Calma, tudo se acerta. Não tem nada mais grave do que uma guerra de Troia.

– É sempre o mesmo blábláblá. Tudo é mais suave do que a maldita guerra de Troia…

– Nené, fui treinado pra ser um guerreiro. Na real, o melhor dos melhores guerreiros. Esse lado mais prático da vida fica melhor pra quem não é soldado.

– Ah, mas como sei disso! Como eu sei!

– Sem drama, Nené. Drama é pro Ésquilo.

– É porque não é você que faz a parte suja da casa. Não é você que fia feito uma escrava pra depois vender toalhinha na ágora.

– Eia, mas eu achei que você se orgulhava de ser microempreendedora, Penélope!

– É o meu ofício, Ulisses. Não vou renegar o destino que os deuses me deram.

– Então…

– O que não me orgulho é ver você escarrapachado nesse sofá, o dia inteiro, assistindo jogos olímpicos.

– Ah, Penélope, pelo amor de Zeus!

– Pelo amor de Zeus, de Deméter, Afrodite, Atena e de Ártemis digo eu!

– Estou aposentado. Por merecimento, diga-se de passagem. Quantas pessoas você conhece que ganharam uma batalha construindo um cavalo de madeira?

– Guerra de Troia de novo. Ai, meu São Agamemnon de Delfos, eu mereço.

– Falando em guerra, onde você enfiou meu remédio da pressão e o colírio do glaucoma?

– Se você não ficasse largado aí, feito um Prometeu Acorrentado, veria que estão ao lado da imagem do Hércules.

– E eu enxergo, por acaso, Nené?

– Pra ver corrida de bigas enxerga muito bem.

– Então, desliga tudo. Beleza. Demorei dez anos voltando pra casa. Foi uma verdadeira odisseia. Tudo pra quê? Me diz, Penélope: pra quê?

– Tá bom! Tá bom! Mas antes de ver os teus esportes, levanta a bunda daí e põe o lixo na rua.