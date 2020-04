Viagem ao redor da minha sala.

(imagem: Sellerio editore Palermo)

Lembrar é o que nos resta no cárcere privado. Antes da Grande Epidemia, eu havia prometido que não faria mais viagens longas. Algo na linha da boutade: “não vou mais à Veneza, mas se ela quiser me visitar será muito bem-vinda…”

Entrei nessa não por rabugice, foi por pura impaciência com o que antecede e finaliza as jornadas: reservas, check-in-out, filas, alfândegas, atrasos, caras feias de comissários de bordo, tropeço de garçons etc

Sonhava ficar em casa, o melhor lugar do mundo, aconchegado, na companhia apenas de discos, livros e da Esperança de óculos.

Aí veio a tragédia. Não, não me refiro ao presidente da república, falo do Covid-19 e suas implicações. E não é que agora dei pra sentir saudade de botar o pé na estrada? Ah, a volubilidade…

Noite dessas, copo de vinho rodando na mão, me peguei recordando de andanças do passado. O curioso é que não me ative às viagens a reinos longínquos que cheguei a fazer. Nem a lugares exóticos, quase inacessíveis, onde marquei presença. Conforme a uva fermentada ia entorpecendo meus sentidos, a memória projetava lembranças de passeios, quase pueris.

Uma viagem de automóvel. Na chegada em São Paulo, as ruas todas inundadas. A bicicleta é retirada do porta-malas, o carro largado num posto de gasolina, a ida para casa feita por dentro do Instituto Butantã. Quase noite, lusco-fusco, ruído de pingos nas folhas, ofídios e aracnídeos tão próximos…

Uma visita a Salvador, a bordo de um Caravelle, na pré-adolescência. Após uma hora e pouco, o avião lança-se num vácuo. Durante o longuíssimo baque de segundos, todos os filmes e seriados enfileirando-se na tela do pensamento: Vigilante Rodoviário, Bat Masterson, Se meu Fusca Falasse, Perdidos no Espaço, Lassie. Mais tarde, a hospedagem no hotel Oxumaré, o pai-caixeiro-viajante vendendo fechaduras na Baixa do Sapateiro, candomblé, lagoa do Abaeté, mangas, pimentas.

Foram percursos assim que puxei dos neurônios. E alguns outros, ainda mais insignificantes. Como as vezes em que caminhei pelas ruas do bairro, nos fins de semana, ouvindo uma playlist qualquer do Spotify. Ou as compras na feira livre, sempre com o bônus de pastel e caldo de cana.

Minha sorte é ainda ter por perto as viagens portáteis, que é como chamo os livros. Essa semana visitei a cidade siciliana de Vigàta, na companhia de Savio Montalbano, e Roma Antiga, através das meditações do imperador Marco Aurélio.

É como dizia aquele agente de turismo, o Marcel Proust: “a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, e sim em ter novos olhos.”