“O fascismo não é impedir-nos de dizer, é obrigar-nos a dizer” (Roland Barthes)

Devo ter dormido demais no trem. Acabei descendo, de madrugada, numa estação bem adiante do meu destino. A noite estava quente. Decidi me sentar num banco da praça para esperar o dia clarear. Cochilei sentado, quando vi o sol já dava o ar de sua graça. Na padaria da esquina, pedi café preto e pão de queijo.

Fui despertando melhor após alguns goles do expresso duplo, por causa disso acabei vendo algo sobre o balcão que me chamou a atenção. Ao lado de todos os frequentadores havia um coldre com um revólver. Assim como quando deixamos o celular sobre uma mesa ao tomar um lanche.

Paguei a conta e sai para dar uma volta, antes de voltar à estação ferroviária.

A praça era circular. Metade dos prédios em sua volta eram templos ou clubes de tiro. Ainda tão cedo era estranho presenciar o contraste, uns orando, outros metendo balaços em alvos redondos.

Escolhi a esmo uma das avenidas que desembocava na praça e fui flanando. Depois de dois quarteirões, numa espécie de ilha entre as duas pistas, a monumental estátua reinava. Feita de granito, de dimensões mastodônticas, como as dos líderes soviéticos e norte-coreanos. Cerrei um pouco os olhos para conter os raios solares, só então consegui divisar melhor o retratado: era um idoso, de chapéu, cigarro no beiço, segurando um rifle Winchester.

Na base, a placa de bronze trazia a inscrição: “Sapientiam autem non vincit malitia”. E, logo abaixo, em alto relevo: “Olavo de Carvalho (1947-2022), filósofo, ensaísta, astrólogo”.

As pessoas começavam a sair de suas casas rumo ao trabalho. Homens, de terno escuro, mulheres com os cabelos batendo na cintura. Todos carregando um pequeno livro de capa preta nas mãos. As crianças, trajadas em uniforme militar, eram levadas por ônibus verde-oliva onde lia-se nas laterais: “Escolar”.

No cruzamento da avenida Ustra com a Coronel Curió ficava uma área repleta de restaurantes. O maior deles ocupava meio quarteirão. Num luminoso de néon, piscava seu nome: “Pão com Leite Moça”.

Mal começara meu périplo e já me cansara de percorrer aquela enigmática localidade. Era hora de voltar ao meu destino. Segui as placas que indicavam o caminho para a estação “Sérgio Fleury”. O local estava às moscas, nem o bilheteiro se encontrava no guichê. Pensei em comprar um jornal ou uma revista, a espera podia ser longa. A livraria, para minha surpresa, estava abandonada. Haviam pregado tábuas de madeira na fachada. Curiosamente, durante toda a minha caminhada também não avistei nem uma banca de jornais.

Afinal, o bilheteiro chegara. Pedi uma passagem apenas de ida para São Paulo. O homem vestia o indefectível terno escuro e, enquanto preenchia a passagem à caneta, entoava baixinho um hino religioso.

Dirigi-me à plataforma. Um vento cálido varreu as folhas secas, o bafo de urina ardeu o nariz. Não demorou para que a composição estacionasse à minha frente. Somente eu embarquei. Meu assento ficava no terceiro vagão, na janela. Ouviu-se um apito, a locomotiva deu alguns solavancos, partimos. Na primeira curva, surgiu a placa: “Jairlândia. Volte sempre e fica com Deus”.