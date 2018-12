Uma tentativa de atualizar as teorias sobre a chatice e seus representantes na internet.

(British Library)

Um chato é um chato é um chato. Mas o chato das redes sociais é bem pior. Parece que a tecnologia turbinou a amolação exponencialmente. Sim, por que sempre existiram maçadores no mundo, só que não como em nossos tristes dias. A quantidade é imensa, as especificidades infinitas. Por isso, este modesto artigo é apenas o primeiro de uma longa série que pretendemos postar aqui em breve.

COMPLEMENTADOR:

Sempre comparecem a seu post para complementá-lo. Mesmo que a complementação não contribua para melhorar, esclarecer ou corrigir nada. Se alguém posta, por exemplo, que o Brasil foi eliminado da Copa da Rússia,o chato Complementador vem e escreve abaixo: “não, o Brasil foi eliminado da Copa da Rússia pela Bélgica”. Ou ainda: “não foi eliminado, o eliminaram”.

BEATISTA

Tudo para eles é Deus. Deus resolve tudo, menos as suas observações, sem claquete e parciais, nos posts dos semelhantes. Iniciam ou finalizam todos os seus textos santos com Deus é pai, Deus está no comando, Deus é grande ou o indefectível Fica com Deus. Há uma versão mais visual deles, os que mandam pelo Messenger vídeos com conteúdo religioso. Se o vídeo tiver flores, pássaros ou anjos e, sobre eles, uma passagem do Novo Testamento, é material beatista.

Nem Deus aguenta mais esses chatos.

ME TOO

São aqueles que literalmente fazem o que você diz que fez em seu post. Se alguém posta que foi para Reykjavík, eles também foram. E não faz muito tempo. E viram as mesmas coisas que o postador viu por lá. Quanta coincidência. Se outro diz que perdeu um parente próximo, o Me Too afirma estar tristíssimo porque perdeu a mãe. Há até os que acabam se matando porque o dono do perfil se suicidou.

VENDEDOR

Entram despudoradamente nos comentários de posts polêmicos e aproveitam a audiência para vender objetos pessoais usados. Enquanto as pessoas se digladiam opinando sobre racismo, questões políticas ou de gênero, eles anunciam casas, automóveis, câmeras fotográficas e até roupas.

GIFETEIRO

Aqueles que possuem o dom de estragar posts sérios com gif’s estúpidos. Determinado perfil posta um textão sobre o futuro da economia mundial e eles postam nos comentários um porco gargalhando. Um outro menciona a fome na Namíbia e eles postam um meme do Chaves fazendo careta. É a imagem a serviço da falta de noção.

PORNÓGRAFO

Comenta com palavrões. Até para dar bom dia usa, no mínimo, um “porra”. Quando irritado pode tornar-se um Olavo de Carvalho virtual e distribuir impropérios até para os que não são seus seguidores.

POROUTROLADISTA

Chato que sempre vê as coisas por outro lado. Se alguém está dizendo num determinado perfil que o câncer é destrutivo, o Poroutroladista comenta que tudo tem um lado bom e um ruim. O câncer pode ser positivo para repensar-se a vida, reconstruir-se pontos de vista. Se um outro alguém afirma que ganhou na loteria, ele(a) complementa: “parabéns pela bolada, mas, por outro lado, não esqueça de valorizar sua alma”.