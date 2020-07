Saiba com mais precisão quais são as suas preferências políticas.

1.Em relação às cotas raciais nas universidades, você…

A) Não vê problema, no entanto, é contra.

B) Vê problema, é contra e vai fazer algo para impedir essa palhaçada.

C) Vai fazer de tudo (se necessário usar a força física) para eliminar qualquer bandalheira na educação superior.

D) Vai disparar tiros em frente às universidades que adotarem cotas.

2. O perfil dos candidatos que você vai votar para o Executivo e o Legislativo é…

A) Conservador.

B) Ultraconservador.

C) Dirigente dos Arautos do Evangelho.

D) Skinhead nazi.

3. Sobre o sistema de voto a ser usado em eleições, você pensa que…

A) As cédulas de papel devem voltar urgentemente.

B) O voto impresso deve voltar e todas as urnas eletrônicas devem ser implodidas em praça pública.

C) Os cidadãos que defendem a urna eletrônica deveriam ser presos dentro delas.

D) Você é frontalmente contra qualquer eleição.

4. Se você se depara com um poster de Che Guevara…

A) Vira o rosto, fica corado e continua andando.

B) Rasga o poster e pisa em cima.

C) Cospe no poster.

D) Pega a sua Luger e descarrega o pente de balas na propaganda daquele verme comunista.

5. Na sua opinião, a escravidão no Brasil…

A) Não existiu.

B) Existiu, mas foram os próprios africanos que quiseram ser escravizados.

C) Existiu em termos. Nos termos da lei, que estava correta em escravizar quem não fosse cristão, branco e descendente de europeus.

D) Existiu. Deixar de existir mostra o quanto o Brasil necessita de uma mão forte para manter nossas melhores tradições.

6. Você consegue dizer a palavra “marxismo” de quê modo?

A) Naturalmente.

B) Com uma certa dificuldade.

C) Gaguejando, suando frio e tremendo os maxilares.

D) Não fala palavrão.

7. Para os esquerdistas, eu desejo…

A) Boa sorte.

B Nada.

C) Deportação para Cuba.

D) Castração química.

8. A mulher deve ir…

A) Para o mercado de trabalho.

B) Para o mercado fazer as compras de casa.

C) Para a pia da cozinha.

D) Para o convento.

8. Sobre o povo armado? Você…

A) Não concorda.

B) Crê que cada um deve escolher o melhor modo de se defender.

C) Prega que todos, até crianças, deveriam ser obrigados a ter um revólver.

D) Anda 24 horas com uma UZI e um lança-obus.

RESULTADO:

Se você respondeu à maioria das perguntas com as letras A ou B, o seu quadro de reacionarismo pode ainda ser contornado. Com ajuda de psicoterapia diária, adoção de banhos frios, lítio e leitura massiva de compêndios de História há uma hipótese de cura. Já os que optaram pelas letras C ou D estão irreversivelmente atrelados ao pensamento e à ‘práxis’ ultraconservadora. Para esses, só há uma saída: entrar para a Ku Klux Klan.