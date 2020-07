Novos tempos pedem novas atitudes.

Carlos abriu a porta do gabinete do pai, como sempre fazia, sem ser anunciado. Dessa vez trazia com ele um sujeito, nem muito baixo, nem muito alto, de cabelos compridos e muito brancos.

– Está aí o nosso homem para a Cultura, agora vai! – disse ao presidente dando um tapinha nas costas do convidado.

– Pô, Oswaldo Montenegro! – retrucou Jair – que maravilha você ter aceitado vir aqui…

Acomodaram-se nos almofadões indianos onde o presidente costumava meditar. Oswaldo Montenegro permanecia em silêncio, apenas com um meio sorriso fixo nos lábios. Jair continuou falando, animado:

– Eu te explico o porquê da minha alegria, Oswaldo…

Carlos serviu uma taça de kombucha ao compositor.

– …depois que o Trump deu uma de joão sem braço comigo, me caiu uma ficha. Eu precisava mudar radicalmente o meu governo. E até eu mesmo, senão era impeachment na certa. Tava tudo errado.

– Sim, é verdade – disse Oswaldo Montenegro saindo do seu mutismo.

Carlos tomou a palavra:

– Então, Oswaldo, o nosso convite pra você assumir o novo ministério da Cultura tem a ver com isso. Assim como tem a ver com a nomeação do Wyllys pro Itamaraty, do Stédile pra Agricultura e do Greenwald pra Casa Civil.

– Isso sem falar no Reinaldo Azevedo na Comunicação Social – acrescentou Jair.

O cantor-compositor se aprumou melhor na cadeira e perguntou:

– E a Damares, o Ricardo Salles, o Olavo?

Carlos explicou que passado era passado, melhor falarem do que o poeta executaria na pasta dali para frente. O autor de Lua e Flor devolveu com uma pergunta.

– O que esperam de mim?

Jair se antecipou:

– Ah, principalmente que volte ao país aquele clima dos festivais dos anos 80. Daquela tua música, Agonia, lembra?

E começou a cantar:

Se fosse resolver

Iria te dizer

Foi minha agonia…

Carlos completou, enquanto Jair soltava a voz:

– Meu pai quer arejar as coisas. O Brasil ficou com um clima muito de caserna. Um ambiente pesadão, todo mundo falando de golpe, golpe, golpe. A gente quer a volta do tempo da delicadeza.

O presidente atacou de Bandolins:

Como fosse um par que nessa valsa triste

Se desenvolvesse ao som dos bandolins

E como não, e por que não dizer

Que o mundo respirava mais

Se ela apertava assim…

A reunião durou por mais três horas. Ficou combinado que a prioridade do governo, a partir daquela data, passaria por Educação, Saúde, Cultura, Meio Ambiente, incremento do emprego e combate ao Covid-19.

Oswaldo Montenegro seria anunciado para a imprensa, grande aliada da administração Jair Bolsonaro, dali a 72 horas. Tempo suficiente para que montasse seu gabinete com calma. Carlos sugeriu o nome de Fernandona para a Secretaria-Geral do ministério; Jair aprovou fazendo uma brincadeira:

– Dois Montenegros é melhor que um.

Após a saída do músico, Jair pediu ao filho que ligasse para a Folha de São Paulo e passasse a notícia em primeira mão. Carlos notou que o pai estava cansado.

– Tá parecendo meio caidão hoje, velho…

– Foi a sessão de análise. Agora estou fazendo com uma reicheana que pega pesado. Sabe como é, autoconhecimento tem um preço.

– Ah, como sei… O meu é junguiano, mas também não deixa passar nada batido.

Jair começou a arrumar a mochila para ir embora. Carlos fez uma proposta:

– Vamos encontrar o Dudu e o Flavinho na Asa Norte? Abriu um restaurante novo lá, do pessoal LGBT de Brasília. Gente bonita, comida ótima, sonzinho gostoso. Você tá precisando relaxar um pouco, pápis.

– LGBT? Opa, então eu vou. Pede pra secretária desmarcar a conversa com o Juca Kfouri. Quero esse cara no Ministério dos Esportes!

– Grande dia hoje, hein, pai? – exclamou Carlos.

– Grande dia! – concordou o presidente, emocionado.

Pegaram as bikes, colocaram as máscaras e foram rumo à Asa Norte. Ao chegarem ao local marcado, Flávio e Eduardo já estavam sentados à mesa.

– Desculpa, paizão, tava morrendo de fome e já comecei os trabalhos – disse o filho 03, oferecendo-lhe um pedaço do seu sanduíche.

Antes de morder, o presidente indagou:

– Eduardo, meu filho, esse hambúrguer é orgânico?