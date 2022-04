Houve épocas em que apelido era coisa carinhosa.

Apelido hoje é bullying. Mas houve épocas em que era coisa carinhosa, a gente se sentia acolhido pelo grupo ao recebê-lo. No quinto ano do ginásio, a.k.a ensino fundamental, eu andava mais desacorçoado do que burro atolado. Os meses passavam e nada de me arrumarem um apelido. Em casa, era Taim, nome inventado pela irmã na tentativa de pronunciar Carlinhos. A escola, no entanto, era o que valia.

Tínhamos um professor de Geografia chamado Hélcio. O mais engraçado do colégio, botava nomes divertidos nos alunos. Tinha o Carajá, o Slow Motion, o Moby Dick. Numa manhã, me mandou ir à lousa dizendo:

– Vá à pedra, Castor.

Era meu primeiro apelido. E carece de uma explicação: na fase pré-aparelho ortodôntico, meus dentões da frente eram parecidos com os do bicho. Castor seria a junção de Castelo com o roedor. A classe caiu na gargalhada e, a partir dali eu passaria a ser conhecido por aquela denominação.

Mais para frente, nosso grupo trouxe uma garrafa de vinagre, da marca Castelo, para a aula no laboratório. No ato, virei Vinagre. De ácido acético me tornei Castelinho, Castelão, Casteleza, Castelaço, Château, Chas, Chaste e até um improvável Schloss.

Meu sobrenome, a propósito, ajudou bastante na profusão de epítetos. Não demorou nada para que variações sobre o tema surgissem. A primeira foi inclusive sugerida pelo professor Hélcio: Choupana. Em seguida, vieram Favela, Mansão, Casa Grande, Big House.

Castelo permite infinitas possibilidades. No meu primeiro emprego, fui entrevistado pelo gerente de RH da empresa, um senhor muito míope. Por ter deixado os óculos em casa, ele não conseguia ler meu nome na ficha. Aí perguntou:

– Tu é o Palácio, né?

Pronto, o Castelo era Palácio. E, como tal, permaneceu um tempo. Foi quando teve lugar a festa de final de ano da firma. Durante a farra na boate, me animei nos brindes com tequila, e acabei de pileque. Deram para me chamar de Carlos Bartira – “tudo que ganha, o bar tira”.

Contudo, o apelido mais ridículo que tive foi inventado por amigos alagoanos, com quem passei um carnaval, em priscas eras, na praia de Paripueira. Por causa de uma covinha na minha bochecha, os marmanjos se dirigiam a mim pelo prenome de Barroquinha.

Nos anos de chumbo, resolvi assinar tudo como Carlos Melo, sobrenome materno. Não ornava textos e letras humorísticas caçoando a Redentora de alguém chamado Castelo Branco. Então, me transformei no Carlão, no Melo. Até hoje, uma zaga só me conhece por essa designação. O Carlos Castelo, para eles, é outra criatura.

Para finalizar a conversa, uma anedota. É antiga, mas sobre apelidos, foi das melhores que ouvi.

O paulista disse a um amigo que iria ao Rio de Janeiro, cidade onde pespegam alcunhas em todo mundo.

– Fico lá uma semana e ninguém me bota apelido – garantiu ao outro.

Casaram aposta. O paulista então se hospedou num discreto hotel na praça Saens Peña e trancou-se no quarto. Só botava a cabeça para fora na hora de pegar as refeições. No sétimo dia, saiu do apartamento e foi fazer o check-out. O dono, ao vê-lo, gritou ao atendente:

– Ô, Alaor, fecha a conta do Cuco!