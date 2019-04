Por uma etiqueta matrimonial sem hipocrisias sociais.

Ana e Tiago têm o prazer de convidá-lo para seu enlace amanhã. Tivemos que avisar assim, de última hora, porque nossa bebê, Kelly, começou a ficar enorme na barriga da mãe.

Neusa e Alfredo receberão os amigos na noite de sábado para sua cerimônia de seu casamento. Será no 17º Distrito de Caieiras – Alfredo recusou-se a assinar os papéis. Após a cerimônia, e o retorno de Alfredo à reclusão, haverá baile na garagem da Delegacia com a Banda de Sopros dos Sargentos Aposentados da Polícia Militar. O tenente Godinho fará uma apresentação especial tocando “All I ask for you” na timba.

Eu, Ramona, espero vocês na porta da Igreja de Cristo Ressuscitado para festejarmos nossa união. Se alguém viu meu marido, Denilson, por favor, diga a ele que o casamento é dia 29 de abril, às 17 horas.

Temos muito orgulho em anunciar que, dia 28 de abril, Marina, Zeca, Catito e Rossi se casarão. Será no salão do ‘Bufê dos Orgânicos’, às 20 horas. A troca de alianças do quarteto dar-se-á pela intercessão de um bispo, um rabino, um monge budista e um pastor alemão.

Em 7 de abril, Nena e Jofre realizaram seu matrimônio. Não os convidamos porque não houve verba para a festa. Tentamos um Catarse, mas só arrecadamos R$17. Quando voltarmos de nossa lua de mel – em Niterói, na casa dos pais da Nena – os convocaremos para uma reunião na padaria ‘Flor do Minho do Butantã’ onde trabalham com comandas individuais.

Somos muito gratos por você não ter comparecido à nossa festa de casamento na Fazendinha Pato Branco, em Rio das Ostras. Durante a reunião houve alguns desentendimentos entre familiares levando ao óbito seis de nossos primos e dois tios maternos da madrinha. O féretro sairá antes de nosso embarque em lua de mel para a Pousada do Rio Quente.

Queremos você em nossas núpcias online. Rita em Madagascar, Pitoco em Kathmandu, o padre no Jardim das Imbuias. Tudo via Skype. Continuaremos registrando, na sequência, nossa viagem romântica: Pitoco em Berlim, Rita na Costa do Marfim. Acesse @bodafoda e participe.

Giovana e Ruy convocam familiares e amigos para seu enlace. Uniremo-nos num incrível salto de paraquedas. Nele, tentaremos bater o recorde mundial de salto sem equipamento (Totally Free Style). Transmitiremos tudo, inclusive as bênçãos do cônego-paraquedista de Boituva, em real time. Se chegarmos todos vivos ao solo, haverá um churrasco no Aeroclube de Jundiaí.

Na verdade, eu queria me casar com o Tito. Mas o Tito gostava da Malu. Então, para não ficar sozinha, topei sair com o Leco. Namoramos, noivamos. Ainda transei algumas vezes com o Tito, mas o Leco insistia. Acabei enjoando dos dois e veio o caso com o Doug. O Tito casou com a Malu. O Tito insistiu mais ainda e, por isso, gostaríamos de chamar você para nossa boda no dia 30 de abril, na Igreja do Calvário, a mesma que a Malu e o Tito se casaram.

Naná e Mota vão se casar! Queremos fazer uma festa diferente. Vai acontecer no Clube de Tiro Itanhanguá, Estande de Pistolas 7. Tragam suas armas, alvos e munição. O instrutor Neiva vai dar um treinamento exclusivo para crianças.

Rosenilde e Ataulpho querem ver você no festejo de suas ‘Bodas de Brilhante’ na Matriz de Santa Edwiges. Após o ato religioso, o corpo de Ataulpho será velado na capela da igreja.