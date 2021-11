O cronista fala sobre seu primeiro disco solo.

A primeira vez que botei a voz num disco foi em 1982. Fiz uma imitação de Cauby Peixoto na faixa Tragédia Afrodisíaca, do grupo Língua de Trapo. A segunda vez foi em 2016. Cantei Bode Dylan e Ratatá no zum zum zum no álbum “O Último CD da Terra”. De lá para cá permaneci mudo, tendo diversos intérpretes, todos excelentes. Só que, no fundo, havia o desejo de ouvir como funcionavam as composições no barítono que existe em mim.

Em 2005 gravei uma versão particular de Concheta, talvez a música mais conhecida do grupo. E a registrei em alto estilo, com a assistência do violão da concertista Cristina Azuma. A canção ficou por um longo tempo na gaveta. Na mesma época propus ao Pituco Freitas, vocalista do Língua, que fizéssemos um disco temático, satirizando principalmente a bossa nova.

Depois de criarmos dez faixas (ele em Tóquio, eu em São Paulo) o batizamos de Bossa “n” humor – numa alusão gaiata ao drum “n” bass. Olhei para a Concheta, sozinha na gaveta, e decidi incorporá-la, como bonus track, ao conjunto da obra.

Começava nossa empreitada de parir um disco sem grana, sem leis de incentivo, sem gravadora, sem crowdfunding: só com a roupa do corpo. Não foi à toa que demorou 16 anos para vir à luz. Mas valeu a pena ter esperado uma pequena eternidade para perenizar minha voz, desta feita, como diriam os gauleses, comme il faut.

As participações foram um luxo. Vânia Bastos, André Abujamra, Carlos Careqa, Paulo Caruso, Iñaki Diéguez, Daniel Baeder.

A produção da capa ficou a cargo do diretor de arte Marcelo Maia, com quem trabalho em todos os meus projetos pessoais, desde o livro Orações Insubordinadas. Maia convocou o fotógrafo Lúcio Cunha para clicar nossa ideia de parodiar a célebre foto de João Gilberto, fazendo careta, em show de 1999.

Bossa “n” humor é uma espécie de Língua de Trapo maturado. As letras continuam provocativas e cáusticas, mas as melodias ficaram mais elaboradas. Pode até ser ouvido acompanhado de uma dose de whisky, como faziam os convidados de Nara Leão, ao escutá-la entoando as novidades de Tom e Joãozinho em seu apartamento.

Os arranjos foram de Ricardo Sagioratto e a produção executiva de André Minnassian, da produtora Play RK30. As gravações foram realizadas no Estúdio Rec Trek, sob a coordenação de Elpidio Storolli.

Agora, além da minha voz, você poderá ouvir a do Pituco Freitas e a de todos que colaboraram para que o Bossa “n” humor estivesse hoje em todos os streamings de música. Hô-bá-lá-lá!