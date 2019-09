“Tornar-se poeta é doença incurável e contagiosa”

(Miguel de Cervantes)

Torço para que, um dia, todos sejam poetas. A principal vantagem seria que os bardos já existentes não precisariam mais ter aquela postura sofredora. Muito menos reclamar de que são pessoas marginalizadas do mainstream, miseráveis e incompreendidas. Afinal, todos seriam marginalizados, miseráveis e incompreendidos ao mesmo tempo.

Aquela vizinha do 32, oxigenada, seria uma baita poeta. O cara que passeia com o fox paulistinha de madrugada seria um vate à la Whitman. Minha avó seria uma célebre poetisa póstuma do Maranhão, apesar de só ter feito tricô e crochê na vida. Ser poeta passaria a ser obrigatoriedade. Todo mundo teria RG, CPF e Carteira da Ordem dos Poetas. Senão não poderia viajar ao Exterior, votar, ter direito ao SUS. Aposentadoria não, por que nessa época já teriam acabado a Previdência.

Mas pensem só. Em vez de, no almoço de domingo, na casa de seu cunhado, só se falar de Palmeiras versus Corinthians, falaria-se de sonetos alexandrinos versus sonetilhos de versos brancos. A sua sogra, ao contrário de passar a tarde inteira contando detalhes desagradáveis da novela das sete, declamaria Prose du Transsibérien, de Blaise Cendrars.

Nos ônibus? Em vez dos sacoleiros vendendo Mentos e balinhas Sete Belo, teríamos um comércio de cadernetas, bloquinhos, canetas e lápis artesanais para escrever pensamentos elevados on the go . Esses mesmos sacoleiros-poetas, como todos ali no coletivo, aproveitariam o ambiente para mostrar, aos seus iguais trovadores, as mais recentes melopeias.

E os pais de classe média? Como ficariam orgulhosos de ver nos filhos as futuras gerações de rapsodos.

– Com quantos anos está o Lorenzo?

– 21 anos, minha querida.

– Menina do céu, um homem já!

– Não é porque é meu filho, mas ele é o máximo.

– Parabéns…

– Esse ano se forma em Poesia Eletrônica. O pai tá que não se aguenta, falou até que vai dar um dicionário de rimas pro filho.

– Fala sério, que tudo, amiga!

– E a Lívia? Entrou em Poesia Concreta de Edificações…

– Ah, mulher, espera aí que eu vou declamar um haicaizinho meu pra celebrar isso…

Um mundo de poetas poderia trazer novas perspectivas. Talvez até veria-se que poesia não é essa vaca sagrada toda. Que a maioria delas, apesar de toda nossa reverência ao belo, é uma mera repetição. Uma continuação, razoável ou terrivelmente ruim, do que Dante, Shakespeare ou Pessoa pariram há um tempão. E, com a humanidade inteira poetando, relativizaria-se todo um cancioneiro colocando-o em seu devido lugar.

A ideia de poetização ampla geral e irrestrita dos cidadãos também faz muito sentido por outra razão. Se todos começassem a ver que um poeta é um poeta é um poeta, logo descobririam que um papa, um presidente, um pop star são…um papa, um presidente, um pop star. Nada além.

Que iluminação seria! Maior do que ver um faisão desaparecendo no mato, que é como Wallace Stevens definia a poesia.