Um pouco de lírico para suavizar o catastrófico.

Apesar de ser letrista, publico pouca poesia. Em 2018, lancei o livro ‘Poesihahaha’, pela Patuá. Sei lá bem o porquê, mas decidi selecionar aleatoriamente alguns dos poemas que estão no livro e postar aqui. Vai que um pouco de lirismo ajuda a melhorar um pouco todo esse trágico.

ESCOLHAS

Entre a punga e o afano

No desvio do abafo

Ao correr da pilhagem

Quando ferve o despojo

Na calada do golpe

Pelo flanco do logro

No romper do desfalque

Você vai pra que lado?

RESUMÉE

Aos 5, lúdico

Aos 14, tímido

Aos 18, lépido

Aos 20, Trótski

Aos 30, trêfego

Aos 40, tático

Aos 50, cínico

Aos 60, cético

Aos 70, próstata

Aos 80, módico

Aos 90, fúnebre

PROVÉRBIO BRASILEIRO

Dê duro enquanto eles dormem

Estude enquanto eles dançam

Persista enquanto eles bebem

Um dia, você consegue

Ser mais um desempregado

LOVE

Tudo bem?

Tudo e você?

Meu nome é Décio.

O meu é Rosana.

Posso te assediar?

Pode, mas eu te denuncio.

Legal, mesinha?

ÀS VEZES, REVESES

Nem sempre a bailarina

Atinge a perfeição

Tem noite que é a sina|

Sentar o cu no chão

CONSELHO

Descarte

Descartes

UNO

Veja lá o horizonte

O mar de menestréis

O celeiro de vates

A nossa poesia

Não precisava ser

Só o Paulo Leminski

QUADRILHA

João roubava Iná que roubava José

Que roubava Maria que roubava Joaquim que roubava Lili

Que não roubava ninguém, só o Fisco.

João foi pra Pedrinhas, Iná pra Bangu

José morreu na praia, Maria delatou

Joaquim matou-se e Lili casou com o dono de um frigorífico

CONSTATAÇÃO

O sufrágio universal

não é que acabou virando

um naufrágio nacional?

ENTRETANTOS

Entre pobres, rico

Entre índios, branco

Entre brancos, negro

Entre sérios, louco

Entre pais, a mãe

Entre cegos, surdo

Entre mudos, som

Entre um, são dois

Entre dois, são três

Entre montes, vale

Entrevisto, sombra

Entrevista, mídia

Entressonho, Freud

Entrevado, queda

Entre tanta gente

Entre tanto santo

Entre céus, a terra

Entre a terra, mortos

Entre mortos, vivo

Entreato, peça

Entrepernas, cio

Entressola gasta

Entressafra longa

Entrelinhas, verso

Entrementes, nada

FILÉ

O Humor morreu

como dá depressão

foi indo e se perdeu

num grande vagalhão

de textos vãos

E o pior, Deus!

É que o filet minhão

o Millôr já escreveu

AS FAVELAS DE SÃO PAULO

Vai-se a primeira favela incendiada…

Vai-se outra mais… mais outra… enfim dezenas

Dos favelados vão-se das favelas, apenas

Desperta vulcânica a madrugada