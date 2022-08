“O ser humano é, na essência, um chouriço de sangue”.

Em seu livro A doença, o sofrimento e a morte entram num bar – uma espécie de manual de escrita humorística, Ricardo Araújo Pereira abre o primeiro parágrafo desta forma:

“Há um texto de Alberto Pimenta que diz:

é grande mas também pode ser pequeno

é quente mas também pode ser frio

é alto mas também pode ser baixo

é duro mas também pode ser mole

é rico mas também pode ser pobre

é caro mas também pode ser barato

é porreiro mas também pode ser chato

em todo o caso come bem

e mora longe

quem é?

Por baixo, escrita de pernas para o ar, a solução: “é o caraças”. Talvez seja apropriado começar por aqui: o humor é contraditório como o caraças. É agressão, mas também pode ser curativo, é crueldade, mas também pode ser compaixão, é sobrecarga, mas também pode ser alívio, é humilhação, mas também pode ser apoteose, é leviandade, mas também pode ser sensatez, é faísca, mas também pode ser extintor. Todas as considerações sobre humor são incompletas (excepto, talvez, esta). É um fenômeno esquivo, ambíguo e resistente à compreensão. A filosofia deu pouca atenção ao humor – nenhuma, infelizmente, ao caraças. Não serei eu a preencher essa omissão”.

Trata-se de uma definição para humor do caraças (que é como Pereira grafa caralho, em seu português de Portugal no livro). Aliás, do caraças como a maioria dos achados que ele produz. É a sensação que tenho ao ler seu material semanalmente na Folha de São Paulo. E a mesma que tive ao tomar contato com suas melhores crônicas reunidas em Estar vivo machuca.

O humor de Ricardo Araújo Pereira é de uma elegância, de um timing e de uma inteligência tal que nos causa a impressão de que é pérolas aos poucos – como o título da canção de Zé Miguel Wisnik. Joias destinadas apenas a um ínfimo público que hoje, ao menos no Brasil, se se deparasse com as ideias de RAP engoliria a pérola e cuspiria a ostra.

Sim, porque dizer que pioramos educacional e culturalmente é chover no molhado. E, para podermos absorver, ao máximo, as máximas pintalgadas nas linhas de RAP é preciso um mínimo de repertório e sensibilidade. Não estou afirmando, contudo, que o humorista português seja inacessível. Ao contrário, seu estilo é bem transitável, sem nós ou aparas. A questão é de outra desordem.

Num século em que a ignorância é festejada como seleção brasileira em final de Copa do Mundo, o humor (quando há) é o do “comediante” Carioca distribuindo bananas à imprensa no cercadinho do Planalto. Ou o dos memes racistas, misóginos e homofóbicos.

Só os poucos merecedores de pérolas dariam aquele riso na altura do estômago ao ler, por exemplo, esta definição existencial do humorista:

“O ser humano é, na essência, um chouriço de sangue”.

Ou um nonsense assim:

“É que o unicórnio era órfão, e tinha sido criado por um carrossel.”

Não é à toa que o tratam pelo acrônimo RAP. Ricardo Araújo Pereira é puro ritmo e perspicácia.