A vida de um escritor não é fácil. A vida de um escritor brasileiro é ainda pior. Agora, imagine a vida de um escritor brasileiro, nascido no Piauí, que escreve humor. É, foi o que você pensou: ela é uma piada.

Some ao fato o atual momento das livrarias e editoras. As primeiras quebrando, as segundas falindo.

A situação está tão complicada que um amigo meu apresentou um original a um editor e virou réu por assédio moral.

Antigamente, a devolução de originais era feita através de uma educada negativa escrita numa carta. Hoje, além de não responderem, usam as costas do papel de sua obra como rascunho.

Não está fácil pra ninguém. Corre até a notícia de que alguns ganhadores do Nobel de Literatura estão aceitando dar palestras na Associação Cristã de Moços para fazer caixa. Certo, pode ser fake news, mas nunca se sabe o que acontece, de fato, num momento desses de crise.

Por isso, rogo aos leitores que me ajudem. Podem continuar comprando meus livros, é lógico. No entanto, isto não está sendo suficiente para eu me manter nem mesmo indignadamente.

Considere tornar-se patrono das minhas páginas, apoiando meus textos e pensamentos no Facebook, Twitter e Instagram. Aqui estão as recompensas que sua doação obterá em cada nível:

R$ 5 OU MAIS POR MÊS:

Você será adicionado à minha lista de discussão para receber atualizações mensais. Eu também vou segui-lo de volta no Twitter e Instagram.

R$ 10 OU MAIS POR MÊS:

Envie-me uma foto 3X4 e eu criarei uma frase ridicularizando a sua pessoa. Posso compartilhá-la em minhas redes sociais por mais R$ 10.

R$ 20 OU MAIS POR MÊS:

A sua foto com texto depreciativo e a adição de balões ridículos nela. Mais todas as recompensas anteriores.

R$ 50 OU MAIS POR MÊS:

Envie-me um manuscrito de sua autoria e eu o colocarei junto com todos os outros que recebo. Só que, no seu caso, eu direi que li e que ele é insuperável. Mais todas as recompensas anteriores.

R$ 100 OU MAIS POR MÊS:

Eu entrarei em filas de shows, grandes espetáculos, jogos de futebol, cinema e do SUS e INSS em seu lugar. Mais todas as recompensas anteriores.

R$ 200 OU MAIS POR MÊS:

Farei seu Imposto de Renda. Mais todas as recompensas anteriores.

R$ 500 OU MAIS POR MÊS:

Você e um convidado(a) virão jantar em minha residência. Ao chegarem, eu não estarei em casa. Mais todas as recompensas anteriores.