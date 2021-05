Uma pergunta secular.

Há 521 anos nos fazemos esta pergunta. Antes de nós, os portugueses também a formulavam. Contudo, para eles, a resposta era bastante curta e grossa: “Pindorama serve para levarmos ouro e deixarmos padarias.”

Para Dom Pedro I, foi amplamente veiculado, o Brasil serviu para arrumar rabos-de-saia. Para seu pai serviu para tirar fotografias em preto e branco. A realidade é que cada um tem uma resposta para o enigma. Se fizéssemos a mesma pergunta para formadores de opinião contemporâneos teríamos muitas surpresas.

Anitta, grande musa do período, diria: “Brazil? Mas o que é Brazil?” Sim, sempre foi difícil definir um país qualquer, quanto mais uma mega comunhão de raças, credos e times de futebol. Há quem diga que o Brasil não existe, que é apenas mais uma novela da Globo, transmitida 24 horas por dia, com roteiro do Walcyr Carrasco.

Há até quem jure, de pés juntos, que a Bolívia é que é o Brasil. E que o Brasil é a Bolívia.

Talvez até devido à falta de definição, a pergunta continue latejando em nossas testas por séculos e séculos: para que serve um país com 200 e tantos milhões de almas, praias estonteantes, uma culinária multifacetada e uma dívida interna infinitamente menor que a paciência da sua população?

Serve para semear empréstimos e colher juros surrealistas? Serve para o trabalho (quando há emprego), em vez de dignificar, danificar o Homem?

Serve para enriquecer meia centena de corporações multinacionais? Serve para escrever crônicas interrogativas como esta? Talvez fosse melhor pensar para o que não serve o país do Carnaval.

Nunca serviu, por exemplo, para estação de esqui – apesar de que algumas decoradoras de interiores, socialites e milionetes adorariam ver neve em Arraial da Ajuda. Também nunca serviu para agricultura – e infelizmente nunca se serviu dela.

Graças a isso, hoje estamos servindo uma sopa fria e rala aos verdadeiros servidores do país. E eles guardam um sentimento angustiante de que não servem para mais nada. Por isso, é tão importante se fazer essa pergunta.

Ao dormir, ao acordar, na fila da vacina (se houver vacina), na carteira escolar, no banho (se houver água). Afinal de contas, para que serve o Brasil?

Os velhacos mandatários da nossa política, maquiavélicos de plantão, já se fizeram a pergunta antes. Muitos já têm até uma frase pronta, na ponta da língua: “O Brasil serve para me servir.”

Entretanto, respostas como essa nos levam à outra pergunta: para que servem os brasileiros que respondem assim?