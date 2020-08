Da série ‘Fábulas Cabulosas’.

Era uma vez três porquinhos que viviam com a mãe no Rio.

Um belo dia, a genitora, vendo os filhos já grandes, pediu que eles saíssem de casa para construírem suas próprias vidas na Zona Sul. Ela preparou uma cesta com comida para cada um e forneceu algumas economias para que comprassem material para construírem as casas.

Quando estavam no ônibus, o primeiro porquinho – o mais preguiçoso – deu uma ideia aos irmãos: “aê, pra que entrar nessa de fazer três casas? É só uma, mermão!”

Os outros concordaram. O mais velho completou: “o que sobrar da grana a gente compra de sacolé”.

Foram até uma loja de material de construção de segunda mão, em Xerém, e adquiriram o básico para levantar o cafofo. Em dois dias o trabalho estava feito: ergueram uma econômica casa com placas de Duraplac.

Durante meses promoveram festinhas com suínos e suínas de Copacabana. O pico dos três animais era conhecido no pedaço como “pocilga da galera”. O mais novo era DJ, o do meio transava os cocktails e o primogênito administrava as drogas recreativas. Dia sim, dia não, rolava uma playlist nova. Leitões e leitoas dos arrebaldes não perdiam por nada o batidão.

Algum tempo depois, de manhãzinha, pintou um lobo no Posto 6. Percebendo a presença dos porquinhos foi logo bater na casa. O suíno mais velho tinha deixado um caldeirão de sopa fervendo. Estavam num “hang over” violentíssimo depois do babado da noite anterior; um bom caldo de couve seria fatal pra ressaca.

Apesar da leseira, logo notaram a desagradável presença na pocilga. Começaram a correr com medo do lobo derrubar a frágil casa e terminaram chocando-se com o fogão. Derrubaram-no. A boca acesa tocou na parede de Duraplac e, em segundos, estava tudo em chamas.

Por descaso ou esquecimento, os três porquinhos não tinham comprado extintores e os bombeiros estavam de licença-prêmio.

Deu pra enxergar o incêndio de Cordovil.

Meia hora depois, o lobo entrou nas ruínas da residência. Foi o melhor churrasco de picanha suína da vida dele.