A coqueluche da medicina alternativa que cura de ansiedade à coqueluche.

Apesar de os florais de Bach serem os mais procurados, o Brasil possui um sem-número de plantas capazes de produzir extratos da mais alta qualidade. Hoje falaremos de três. Todos trazem conforto suficiente para o início de um tratamento.

BEEMEDÁBLIA (Mauricius patricium)

Para personalidades maurícias cujo organismo se encontra intoxicado pela leitura excessiva de revista sobre celebridades. Indicada ainda para indivíduos que estão desenvolvendo uma obsessiva vontade de aparecer na coluna de Joyce Pascowitch.

Os sintomas de um repentino mauricismo são facilmente identificáveis. A pessoa passa a se vestir de modo diverso ao que costumava fazer. Os homens começam a usar calças pregueadas, camisas com alguma menção a lojas situadas em Miami e sapatos imitando mocassins italianos. Outra indicação segura de que se está diante de um portador de mauricismo crônico é o emprego excessivo do adjetivo mara. “As Ilhas Maldives são mara, a decoração desta casa é mara, Adolf Hitler é mara”. Quando esta repetição começa a ficar intensa, a doença já se espalhou irreversivelmente por todo o organismo.

No caso feminino, cientificamente chamado de Síndrome do Patricismo Agudo (SPA), a visualização dos sintomas é mais fácil. Qualquer mulher que se assemelhe a um Gallipavo meleagris , vulgo peru, já estaria padecendo do mal. Se a pessoa assemelhar-se ao galináceo, e ainda estiver usando qualquer peça de Gianni Versace, o caso é de extrema gravidade.

O Mauricius patricium é o remédio floral extraído de um arbusto muito elegante, da família das chicoscarpas, só encontrado em dois pontos do planeta: Aspen e Courchevel. Suas folhas são chamativas e têm uma coloração que varia todo ano, dependendo da cor da moda nos desfiles parisienses.

Recomenda-se misturar as folhas de Mauricius patricium na água Perrier. Ou macerá-las numa taça de cristal com Veuve Cliquot. Naturalmente que, para uma melhor absorção do organismo, o maurício ou a patrícia deve antes comer uma boa porção de trufas brancas.

Depois de seis meses de tratamento diário, qualquer personalidade maurícia já pode se habilitar a ler “O Pequeno Príncipe” sem auxílio de dicionário.

QUIZILENTUS (Pentelia malum)

Quizilentus é para aquele que está obcecado consigo mesmo, mas que não gosta de ficar sozinho. Ele agarra uma pessoa pelo braço e fica falando, sem parar, de seus problemas, até que o outro comece a evitá-lo. E depois, caso continuem as confissões, logo vêm os sopapos e pernadas no obsessivo. Quizilentus, na verdade, é o floral do chato. Tomando esta fórmula, é comprovado que a pessoa se torna uma ótima confidente. Muitas, inclusive, tornam-se promotores da Lava Jato, delegados da PF e interrogadores do Bope.

REBITE (Parabelum panica)

Um verdadeiro coringa, por excelência. Corresponde ao floral Rescue, de Bach. Deve ser ingerido em situações de choque, estresse ou pânico. Tome 20 gotas, de cinco em cinco minutos. Se for assaltado, logo após o incidente é recomendável tomar uma concha grande do floral. Em caso de assalto, seguido de corrupção moral e física, beba o vidro inteiro de um gole. Se uma bala dundum o atingir na cabeça, jogue imediatamente o vidrinho fora e procure um padre.