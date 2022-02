Uma façanha interestadual a bordo de uma Kombi.

Corriam os anos 1970. Furor de otimismo: Milagre Brasileiro, Copa do México, Maluf dando fuscas aos jogadores do escrete canarinho. Apesar de meus pais serem, no máximo, de classe média nos achávamos da alta burguesia. Por três razões: tínhamos visitado a Europa, possuíamos um Ford Galaxie 500 e uma filmadora Super-8.

Para corroborar a ideia torta de que éramos ricos, minha mãe passou a dirigir um fusca e eu, uma bicicleta motorizada Velosolex.

Fora de nosso sobrado no Sumarezinho, a realidade era outra. Assaltos a banco, sequestros, atentados a bomba e roubo de armas em quartéis. Nossas preocupações, por outro lado, eram apenas jogar ping pong na garagem, assistir novelas da TV Tupi e, durante o fim de semana, acompanhar um novo episódio de “Perdidos no Espaço”.

A religião não podia ficar de lado, obviamente. Meus pais faziam parte do “Encontro de Casais com Cristo”. Eu, por tabela, acabei sendo conduzido ao “Encontro de Jovens” com o Mesmo.

Apesar de todos as benesses que sopravam sobre nossos destinos, é sabido, nunca um espírito pequeno burguês fica completamente saciado. Precisa se esvaziar ou ser preenchido por algo.

No meu caso, o novo desejo surgiu ao ver um primo – que regulava com minha idade – ajudando a preparar a Kombi da família para realizar uma viagem em suas férias escolares: iriam de Osasco a Floriano, no Piauí. Um percurso, ida e volta, de 4.810 quilômetros.

Quando avistei aquele utilitário Volkswagen, azul marinho e branco, com cortininhas pespontadas, sendo guarnecido de sanduíches, coxinhas, bolovos, potes de frito de frango e tonéis de limonada, senti que minha felicidade não era completa – apesar de ser praticamente o Elon Musk do quarteirão de casa.

Eu podia ser o único fedelho a ter uma Velosolex, ter subido na Torre Eiffel, ser filmado por uma câmera Braun, mas não era um argonauta.

O primo, feito um herói camoniano, é que sairia de Quitaúna pegaria a Rio-Bahia, e se dirigiria, impávido colosso, às terras de nossos ancestrais. Ainda por cima a bordo daquele singular engenho bicolor, que lembrava um minisubmarino urbano.

Chegou o dia da Kombi partir para o Meio-Norte. Enxergo ainda os últimos acertos, os pontapés nos pneus para checar a calibragem, os derradeiros carregamentos de petas e rolinhos de salsicha no porta-malas da caravela contemporânea.

Com os escapamentos soltando traques de fogo, ganharam a avenida dos Autonomistas e sumiram na bruma da madrugada.

Segurei o choro e, à la Scarlett O’Hara”, disse a mim mesmo: “jamais passarei sem uma Kombi na vida!”

Infelizmente, nem toda promessa se torna realidade. Nunca fui proprietário de Kombi, mas elas sempre foram minhas donas.