“Migna terra tê parmeras / Che ganta inzima o sabiá”

Nos tempos da faculdade de jornalismo, descobri num sebo o livro La divina increnca. O autor era Juó Bananére (pseudônimo de Alexandre Marcondes Machado) e este se intitulava “Gandidato á Gademia Baolista de Letras”. Em sua biografia, havia apenas três palavras: “Poéte, barbiére i giurnaliste”.

Logo dei com a “Canção do exílio”, de Gonçalves Dias, em dialeto da rua Três Rios. O contato com os versos do poeta satírico pré-modernista foi como um corisco em meus neurônios:

“Migna terra tê parmeras,

Che ganta inzima o sabiá.

As aves che stó aqui,

Tambê tuttos sabi gorgeá”

Alexandre Marcondes teve estreia acidental. Oswald, editor do jornal O Pirralho, inventou de escrever de modo macarrônico com o pseudônimo Annibale Scipione. Só que, em 1912, ele viaja para a Europa e deixa o estudante Alexandre em seu lugar. Este então cria seu alter ego numa coluna do periódico chamada As Cartas D’Abaxo’o Pigues. Em suas memórias, Oswald relata o acontecimento deste modo:

“Eu iniciara em dialeto ítalo-paulista As Cartas D’Abaxo’o Pigues que encontram um sucessor em Juó Bananére. Parecia ele um moço tímido e quase burro, mas seu êxito foi enorme quando tomou conta da página da revista intitulada O Rigalejo. Chamava-se Alexandre Marcondes…”

Será que o repentino sucesso de Juó Bananére, iniciado em 1912, tenha levado o temperamental Oswald de Andrade a cunhar seu lugar-tenente no O Pirralho, anos mais tarde, de “raté” (fracassado)?

O registro do entrevero, ocorrido em 1916, está no artigo “Juó Bananére: o raté do modernismo paulista?”, publicado em 1997, na Revista de História, 1.137, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo. É assinado por Elias Thomé Saliba, estudioso da obra de Alexandre Marcondes Machado.

Aqui, um trecho do texto:

“Mon Coeur Balance e Leur âme marcaram o início da carreira de Oswald de Andrade e Guilherme de Almeida em 1916. A primeira era uma comédia em 4 atos e a segunda um drama em 3 atos e quatro quadros, ambas escritas em francês […]. Com um chá oferecido aos autores, a peça Leur âme teve leitura concorrida no Consulado de Portugal […] Guilherme de Almeida e Oswald de Andrade […] dedicaram esta estreia a Washington Luís. A voz discordante foi Juó Bananére que […] atacou a obra, ressaltando o cabotinismo da peça Mon Coeur Balance. […]”

Oswald de Andrade devolveu, num bilhete:

“[…]Bananére, antes de tudo uma banana por saudação natural. De certo na notícia preciosamente escrita e colossalmente raciocinada que deu O Queixoso sobre Mon Coeur Balance, esqueceste este tópico: “Enfim, dos males o menor – antes ser cabotino do que raté”.

A pecha de fracassado acompanhará Alexandre Marcondes até o final de sua trajetória. Elias Thomé Saliba faz, a meu ver, a reflexão mais justa sobre o episódio Oswald de Andrade versus Juó Bananére:

“[…] ao contrário do modernismo paulista, cuja tônica acabou sendo idealista, nativista, nacionalista e militante, o humor de Bananére era desmobilizador, anárquico, lírico e antiprogramático […]. Talvez, por isto, ele tenha sido – alterando um pouco a pecha lançada pelo jovem Oswald de Andrade – um autêntico raté do modernismo paulista. Foi um raté talvez porque tenha mantido, até o final, seu apego à modernidade enviesada e canhestra da belle époque brasileira. Mas ficou à margem, sobretudo porque não queria nada e não pretendia ensinar nada […]”.

Por essas e outras é que guardo comigo, há quase 40 anos, a velha edição de La divina increnca adquirida no sebo do viaduto do Chá. A verve absurda, e sem peias, do bardo de Zan Baolo me inspira até hoje.