“Urandi, 28 quilômetros.” A ansiedade tomou conta quando vimos a placa. Se tudo corresse bem estaríamos chegando na divisa de Minas com a Bahia em meia hora.

Para quem circulava por aquelas plagas não havia nada de novo na paisagem. Eram caminhões que deixavam as estradinhas vicinais, ônibus interestaduais, carros de passeio em seu vai e vem matinal.

Mas, em nosso caso, era bem diferente. Somos nordestinos e tínhamos ficado em missão secreta no País do Sudeste por um ano. A situação recrudescera demais em São Paulo e foi preciso retornar com urgência à Nação Nordestina.

Maria Y. e eu optamos por nos disfarçar de casal para a operação de retorno. Agentes infiltrados do CCP – Centro de Contraespionagem de Petrolina – em São Paulo nos arranjaram os RG’s, CPF’s e a CNH falsa.

Quando chegamos a Espinosa, em Minas, recebi um torpedo informando que os conterrâneos tinham sido monitorados e presos pela Polícia Política.

A tensão deixava o interior do automóvel num silêncio eloquente. Passados 20 minutos, de cima de uma elevação na rodovia, avistamos o Muro.

Era bem mais gigantesco do que poderíamos supor em nossas previsões mais exageradas. Por sobre suas amuradas, ninhos de metralhadoras e cercas eletrificadas. Incrível imaginar que aquela muralha se estendia da Bahia até Roraima, separando o Nordeste do Sul do país.

Maria Y. me olhou mortificada. Apertei-lhe a mão úmida, já me fazendo passar por seu marido. Conforme íamos nos aproximando rememorávamos o que não deveríamos jamais transparecer à guarda de fronteira: insegurança e sotaque nordestino.

Quando chegamos à divisa, o movimento não era grande. Apenas alguns carros militares cruzavam os enormes portões.

Um policial logo nos abordou.

“São de onde?” – declarou marcialmente.

“Do Sudeste” – menti olhando diretamente para ele.

“E vão fazer o quê fora do país?”

“O pai dela faleceu em Jequié. Vamos ao enterro e voltamos em dois dias.”

“Os papéis com a autorização do Ministério…”

Entreguei-lhe as certidões falsificadas e ele se deteve nelas por infindáveis segundos.

“Seu pai morreu do quê, moça?” – o meganha sulino perguntou a Maria Y.

“Derrame” – murmurou ela, com lágrimas fingidas nos olhos cor de jabuticaba.

O policial não disse palavra. Fez um meneio para o colega que controlava a enorme porta de ferro. Este a abriu e finalmente entramos no País do Nordeste.

Rodamos uns poucos metros quando, aliviada, Maria Y. virou-se e disse, gargalhando:

“Eita vontade da peste de comer pitomba!”

“E eu de uma tapioquinha com manteiga de garrafa, mulé!” – respondi, entrando na brincadeira dela.

Seguimos matando saudade do sotaque, debochando de termos sido ‘casados’, rindo muito.

Até o morteiro atingir em cheio o carro. Voamos para fora e fomos algemados pela guarda de fronteira. Nem nos demos conta de que ali ainda era território do País do Sudeste.