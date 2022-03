Com Fernando Sabino.

Ao acordar, disse para a esposa:

– Escuta só, meu bem, o que pensei em fazer na passeata a favor do governo.

– Ah, mas é um gaiato esse meu marido. Vai, conta logo qual vai ser a palhaçada.

– Não vou te contar. Vou te mostrar!

Saiu do quarto. Voltou vestido de bandeira do Brasil. Estava hilário e irreconhecível. A mulher deu uma sonora gargalhada. Depois acrescentou:

– Ué, mas assim não vão achar que você é um deles?

O marido fez um gesto com as mãos de “espera aí”. Em seguida, puxou um barbantinho e se virou de costas para a cama.

– E agora, ainda sou um deles? – disse, irônico.

A esposa berrou. A parte de trás da bandeira brasileira tinha caído e surgira o bumbum do marido!

Ele foi pegar o pão lá fora, ela entrou no banho. Ao se abaixar, a porta, impelida pelo vento, se fechou atrás dele. Quando apanhava o saquinho, lhe veio o pensamento. Para fazer a pilhéria precisava da cordinha. Tinha a deixado no quarto… Era fundamental para o número das nádegas patriotas, além disso estava com a bunda de fora.

Começou a bater na porta e nada da esposa ouvir.

– Abre, Santina, sou eu! Preciso pegar o barbantinho!

Ficou um bom tempo socando a madeira e nada. Decidiu então descer pelo elevador e comprar o cordel no armarinho da esquina. Ao entrar deu de cara com quatro manifestantes-mortadela indo para a manifestação. Quando o homem-bandeira se virou para o pequeno grupo, um deles não resistiu e disse:

– Reaça e ainda por cima tirando uma com a cara da gente?

– Reaça o quê, cara? Sou igual a vocês. Tá havendo algum equívoco aqui.

Os mortadelas caíram de mãozadas na bandeira do Brasil decotada. Gritavam:

– Toma, nazista de subúrbio, pega!

– Peraí, mano, isso é zoação! – urrava o estandarte em desespero.

– Zoação…com a gente? Chuta ele! Mais forte, Alaor!

A porta do elevador se abriu no terceiro andar. Era onde residia seu Zulmiro – ex-preso político. Recentemente seu pedido de compensações financeiras pelos interrogatórios nos porões da ditadura fora vetado pelo estado do Rio. Ao ver aquela bandeira brasileira pelada, pediu ao genro:

– Valci, traz meu soco inglês!

Um tempo depois, o homem apareceu no apartamento. Estava em pior situação do que o Botafogo no campeonato carioca. Santina preparava salmoura quando bateram na porta. Era dona Olinda e seu Alcides, os bolsonaríssimos do prédio. Foram logo botando a mão no peito. E bradando, comovidos, ao pavilhão nacional em frangalhos:

– Brasil acima de tudo, Deus acima de todos!