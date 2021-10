Fica definitivamente lançada a coluna de crônicas com patrono.

Está lançada a coluna de crônicas com patrono. Sairá neste espaço aleatoriamente (até porque não existem tantos escritores geniais assim) com autores que admiro.

A estreia fica por conta de Humberto Werneck, com quem tive o privilégio de trocar algumas palavras essa semana.

Dia 11 de outubro, Werneck foi eleito para a Academia Mineira de Letras com 33 votos. Ocupará a cadeira de número 5, cujo fundador foi Amanajós de Araújo e o patrono é José Maria Teixeira de Azevedo Junior.

Seu primeiro livro de crônicas, O espalhador de passarinhos foi reeditado recentemente pela Arquipélago. A editora também possui em seu catálogo outras duas obras de HW: Esse inferno vai acabar e Sonhos rebobinados.

Por que você escolheu o caminho da crônica?

Foi algo que se deu naturalmente, e por mais de uma razão. Mais do que escolher o gênero, caí nele. Primeiro, há o fato de que me formei na “era de ouro” da crônica brasileira – os anos 50 e 60, quando havia fartura de ótimos cronistas na imprensa brasileira. Só na revista Manchete eu encontrava, toda semana, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos e, alguns degraus abaixo, Henrique Pongetti, que não chegava a fazer feio. A partir de 1960, boa parte do melhor que líamos na imprensa ficou disponível também em livro, com a criação da Editora do Autor, de Sabino e do Braga, a primeira que deu prioridade a um gênero que em outras editoras era secundário. O boom da crônica brasileira proporcionou à juventude uma alternativa maravilhosa, num tempo em que as antologias escolares eram fartas em medalhões e jamais incluíam contemporâneos. Foi uma ótima surpresa constatar que um bom escritor não precisava portar barbas brancas e jaquetão escuro, nem já ter batido as botas. Por falar em botas, para mim foi uma epifania ver Fernando Sabino na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, não apenas vivo como calçando mocassins, sem meias, algo que aos olhos da população local era uma ousadia quase escandalosa…

Outra razão para ter me tornado cronista foi o fato de que, tendo começado como ficcionista – experiência da qual ficou um livro de contos, Pequenos fantasmas, que publiquei por conta própria, fora do comércio, numa idade já madura –, em seguida me tornei jornalista. Lá adiante, décadas depois, as experiências da literatura e jornalismo se combinaram e, já longe das redações, me proporcionaram a liberdade da crônica. Um gênero que para o poeta português Manuel António Pina, cronista graúdo, já falecido, seria “jornalismo com saudades da literatura e literatura com remorsos de ser jornalismo”.

Quem são os cronistas (ou outros autores) centrais na sua formação de escritor?

Como cronista, meus mestres – nem de longe alcançados, desnecessário dizer – foram Rubem Braga, Paulo Mendes Campos e Fernando Sabino. Mais próximo de mim no tempo e no espaço, houve também o exemplo fortíssimo de Ivan Angelo, cronista dos maiores, hoje com apenas dois livros na praça, Certos homens, lançamento da Arquipélago Editorial, e Melhores crônicas, da Global. Recomendo enfaticamente. Ivan Angelo é craquíssimo. Outro grande é Antônio Maria, pernambucano que morreu cedo, aos 43 anos, em 1964, sem ter publicado livro. Dele saíram seletas esparsas, insuficientes para lhe fazer inteira justiça. Ainda bem que vem aí, nas próximas semanas, uma antologia alentada, Vento vadio, organizada no capricho pelo jovem cronista Guilherme Tauil, que aliás tomou a vida e obra de Antônio Maria como tema de sua dissertação de mestrado na USP. Vento vadio, lançamento da Todavia, traz quase 200 crônicas, a maioria delas até agora inéditas em livro.

O humor e a fina ironia têm um grande papel em suas crônicas. O humor pode realmente ajudar a transformar o mundo? Ou é apenas mais um recurso estilístico?

Recurso estilístico? Para mim, não – é forma de ser e de ver. Não estou certo de que o humor possa ajudar na transformação do mundo. Mas com certeza é uma arma poderosa para reagir aos horrores deste mundo. A propósito, você conhece um bolsonarista bem-humorado?

Você entrou no jornalismo pelas mãos de Murilo Rubião. Como foi a sua relação de amizade com ele?

Murilo Rubião, além de imenso escritor, foi uma presença decisiva em minha vida. Me emociono a cada vez que penso nele. Conheci raríssimos intelectuais generosos e tolerantes como foi Murilo. No suplemento literário que ele criou e nos primeiros anos dirigiu, não hesitava em dar espaço a quem lhe parecesse merecedor de oportunidade, ainda que a obra não batesse com o seu gosto pessoal. E foi um artista fiel à sua arte, num tempo em que em matéria de ficção não se fazia nada parecido no Brasil. Era completamente desemparelhado. Não havia outro escritor “tipo Murilo Rubião”. E mesmo na América hispânica ainda se estava longe do que veio a se chamar realismo mágico, ou realismo fantástico. Quantos jovens, de qualquer tempo, teriam coragem, força e determinação para perseverar, como fez Murilo, se na paisagem não houver mais alguém se arriscando na mesma picada?

Consta também que Rubião era um escritor que reescrevia por demais os textos. Você, pelo que li, também faz o mesmo. Influência do amigo ou algo seu?

Na vida inteira, Murilo Rubião publicou 51 contos, dos quais, com rigor implacável, aproveitou em livro apenas 33 – e em vários deles seguiu trabalhando até o fim da vida. É célebre, merecedora de uma crônica de Paulo Mendes Campos, a história do conto “O convidado”, que Murilo levou 26 anos para escrever. Também nesse quesito, ficou sendo um farol para mim. Murilo Rubião e também Otto Lara Resende, outro reescrevedor impenitente. Otto chegou a inventar um verbo para o trabalho de retrabalhar um escrito: “despiorar”. É o que procuro fazer, mesmo sabendo que jamais vou chegar ao nível de um Otto, de um Murilo Rubião. Temos que esticar a corda ao máximo, não é? De minha parte, nenhuma veleidade de brilhar. Não se trata de brilho, mas de brio.

Fale-nos um pouco sobre a biografia de Jayme Ovalle. Como e por que ele passou a ser tão louvado pela intelectualidade brasileira?

Jayme Ovalle foi um artista que, praticamente sem obra – deixou apenas 33 composições musicais, e olha aí outra vez os 33 de Murilo Rubião… –, ainda assim imprimiu marcas fortíssimas naqueles com quem conviveu, criadores que vieram a se realizar plenamente, como Vinicius de Moraes, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino e outros. Sua incapacidade de criar tinha a ver com uma formação deficiente. Uma tragédia, pois não basta ter arte dentro de si, é preciso dispor de meios para realizá-la aqui fora. Quando penso em Ovalle, que não conseguiu dar vazão à sua obra, a imagem que me vem é de alguém entupido, infartado de arte.

Um recado final para os jovens cronistas. O que eles devem fazer para produzir algo original em tempos de tanta inautenticidade?

Recado? Este: cronistas, contistas, romancistas, poetas, não importa, tenham em mente a grandeza de alguém como Murilo Rubião, e não queiram menos. Ele tratava de ler apenas o melhor que houvesse; jamais deixou de ser fiel à sua arte, que a muitos soava como bizarria; e nunca deu descanso ao lápis na tarefa de despiorar o que penosamente punha no papel.