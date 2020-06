Uma passagem do cotidiano pandêmico.

Foi dormir aquela noite com um comichão nos pulsos. Um repuxar e um esquentamento nas extremidades. Parecia como quando uma vez caiu da moto e raspou os cotovelos. Se não melhorasse passava uma pomada de arnica pela manhã. De madrugada deu sede. Saiu da cama, procurando não fazer ruídos que incomodassem a mulher. Na escada notou que os pulsos estavam meio inchados, como numa queimadura recente. Por debaixo da pele, formara-se um líquido. Depois de beber foi até a caixa de remédios e pegou a arnica. Espalhou-a nos pulsos com cuidado e retornou à cama.

Acordou cedo. Tinha uma reunião por teleconferência com o chefe do departamento. Ao tomar o desjejum percebeu que as bolsas estavam maiores. Seria preciso mais uma aplicação de arnica antes de começar o trabalho. Como a ardência havia diminuído decidiu aplicar a pomada com mais de vigor, fazendo com que o bálsamo entrasse mais profundamente na pele. Foi quando, por um pequeno furo no inchaço, saiu o líquido. E esvoaçou pela sala como um spray.

Estavam, a mulher e ele, há meses enfurnados em casa. Haviam passado por diversas situações inéditas naquela peste interminável, mas aquilo era realmente novo. Interrompeu a massagem cutânea e decidiu apertar um dos pulsos. A borrifada atingiu em cheio um livro na estante. Pegou-o pela borda e cheirou: parecia álcool em gel.

Procurou participar da teleconferência sem se lembrar do ocorrido. Terminada a conversa, voltou a olhar os braços. A mulher estava na cozinha. Ele pegou um pano, apertou o pulso direito algumas vezes e embebeu-o com o líquido. Foi até a esposa e pediu que ela cheirasse:

– Esse pano tem cheiro de quê? – perguntou.

– De álcool, ora – disse ela.

– Certeza que é álcool?

– Claro, ela confirmou. Depois pegou o pano e passou sobre os vidros da janela.

– Olha aí, tudo transparente! Se isso não for álcool, não sei mais cuidar de casa.

Ele foi para a sala e ficou corrigindo os relatórios para enviar ao gerente de Processos. Passava o tachado em cima de algumas frases que estavam incorretas e olhava para os pulsos. O corretor ortográfico apontava um erro, corrigia e novamente verificava a novidade anatômica no seu corpo. Riu sozinho ao notar que as duas bolsas pareciam as que o Homem Aranha tem nos pulsos e soltam teias. Disse, de si para si: Homem Etanol. E riu de novo.

Tocaram a campainha. Era o delivery do supermercado. Pegou as sacolas plásticas, dispôs no chão da cozinha e automaticamente começou a apertar as bolsas para higienizá-las. Logo, a mulher percebeu a novidade.

– O que você está fazendo? – ela perguntou.

– Apareceram estas bolsas nos meus pulsos, elas têm álcool em gel – ele disse, exibindo-as.

– Do nada?

– É, amanheci assim.

– Você aperta aí e o álcool espirra?

– Isso – ele disse demonstrando numa sacola.

– Dói?

– Não dói nada. Parece até que já nasci assim.

A mulher foi até o armário; ele ficou desinfetando os pacotes, as latas de conservas, os frios. Ela voltou com uma pilha de louças:

– Ainda tem álcool aí? – perguntou.

– Tem bastante. Parece que, quanto mais eu uso, mais as bolsinhas enchem.

– Então passa nestes pratos. Depois te dou mais…