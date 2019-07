“Não faça aos outros o que desejas que façam a ti. Os gostos deles podem não ser os teus”. George Bernard Shaw.

Em 1977, o sociólogo, crítico e teórico francês Roland Barthes criou duas listas sagazes e as batizou de J’aime e J’ai n’aime pas (Gosto, Não Gosto). Havia ainda uma terceira chamada Gosto, não gosto em que ele diz que aqueles róis de preferências e não-preferências eram inúteis. Está lá a explicação:

Aqui começa a intimidação do corpo, que obriga os outros a me suportarem liberalmente, a permanecerem calados e educados diante de prazeres ou rejeições dos quais não partilham.

(Uma mosca me incomoda, eu a mato. Você mata o que o incomoda. Se eu não tivesse matado a mosca teria sido por puro liberalismo. Sou liberal para não ser matador).

Resolvi kibar o Barthes e fazer os meus dois inventários próprios. Espero que vocês também sejam liberais comigo (não-xiitas) e não me matem só por causa de minhas idiossincrasias.

GOSTO: de pipoca, Frank Zappa, Irmãos Marx, berinjela, Ambrose Bierce, vinho Château Gloria, montanha, caminhadas urbanas, Django Reinhardt, ovos pochê, provérbios, Patativa do Assaré, chocolate amargo, cães, cinema de rua, Mae West, dicionários, Ramón Gómez de la Serna, Noel Rosa, sorvete Magnum, Millôr, fábulas de Esopo, Jelly Roll Morton, microcontos, L.F. Verissimo, lírios brancos, Dorothy Parker, King Oliver, Stockhausen, Tarsila do Amaral, S.J. Perelman, David Hockney, Fraga, Robert Benchley, Waldick Soriano, milonga, All Star, cuecas boxer, Karl Kraus, Matéi Visniec, cerveja belga, Glauco Mattoso, buchada, Robert Fripp, Nelson Rodrigues, Stefano Benni, Maria Bonita, Ionesco, Odetta, cheese cake, Walker Evans, Etgar Keret, canetas roller ball, Carla Bruni, blocos de anotações, Stanislaw Jerzy Lec, Nova Iorque do Maranhão, Argentina Santos, Juó Bananére, mortadela, klezmer, thrillers, Kurt Vonnegut, Canhoto da Paraíba, fotos P&B, sarapatel, Jacques Tatit, Helena Meirelles, cachaça, contos de Tchekhov, bife à parmegiana, Expressionismo, Falcão (o brega), El Perich, Errol Morris, torta de banana, Montaigne, Karel Capek, Professor Longhair, Paremiologia, Dr. John, Leon Russell, geleia de goiaba, Dylan, John Kennedy Toole, Brian O’Nolan, sebos, Lapa de Baixo, Bar Valadares, tango, Oswald, Wilberth Salgueiro, Garrincha, Cesária Évora, João Antônio, Gregório de Matos, fado, Arrelia, Lassie, Sofocleto.

NÃO GOSTO: de fila, panelinhas, churros, sertanejo, multas, chuva, feminazis, machonazis, nazis, esquerdistas de country club, chatos raiz, restaurante de shopping, literatura de autoajuda, brócolis, aviões, salmão, criança precoce, mães de modelos infantis, comentaristas de futebol, check-in, pão adormecido, workshop de redação criativa, piña colada, celebridades, trânsito na Marginal, prêmios literários, ignorantismo, subcelebridades, exames médicos, Björk, jogo de xadrez, lavar pratos, palestras e palestrantes, almoços coletivos, séries coreanas, sushi de supermercado, Barbara Cartland, elevadores, discursos de formatura, lideranças fake, oportunismo, karaokê, gourmetização, programas de auditório, Pearl S. Buck, enólogos amadores, papos sobre saudabilidade, Engelbert Humperdinck, academias de ginástica, esotéricos, donuts, quem vê pelo em ovo, reprises, comida de microondas, listas de preferências.