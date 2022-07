Barão de Itararé, o multimídia do humor.

Apparício Fernando de Brinkerhoff Torelly é considerado o maior humorista brasileiro da metade do século XX. Teve um histórico de vida mais surreal do que muitos dos seus ditos venenosos.

Duas das quatro esposas se suicidaram. Mas o assim batizado Barão de Itararé perdia a família, nunca a piada. Tascou logo a pérola: “Casamento. Tragédia em dois atos, um civil e outro religioso”.

Quando menino estudou em colégio jesuíta de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E lançou, ainda nos bancos escolares, o jornal clandestino Capim Seco. Na faculdade de Medicina, quando um professor lhe apresentou um fêmur, e indagou se Apparício conhecia aquele osso, respondeu, apertando-o cerimoniosamente: “Muito prazer em conhecê-lo”.

Em 1926 fundou seu próprio jornal, o “hebdromedário” A Manha: um trocadilho com A Manhã, nome de um diário carioca polêmico, dirigido por Mário Rodrigues.

Tal irreverência, e a filiação ao Partido Comunista, no entanto, lhe custariam inúmeras prisões durante a era Vargas.

Quando Getúlio foi eleito senador, em 1945, o humorista e Gegê tiveram um rápido encontro nos corredores da Câmara. Ao vê-lo, entre os jornalistas, a velha raposa disse, sorrindo: “Até tu, Barão?” Obteve resposta de bate-pronto: “Tubarão é o senhor, eu sou o Barão de Itararé”.

Torelly, porém, não ponteou apenas na política. Estava longe de ser um Casseta & Planeta, mas possuía uma personalidade multimidiática.

A publicidade, poucos sabem, deve a ele momentos de grande humor. Muitas empresas anunciaram em seus Almanhaques. Num exemplar, de 1949, há um anúncio do aparelho de rádio Philips. O próprio Barão era o garoto-propaganda, metido num hilário kilt escocês. Sinta o copy:

“Já foi dito algures que o Barão de Itararé só aprecia programas de rádio, vestido à caráter. Todos os grandes homens têm dessas pequenas coisas. É um “hobby” artístico, para formar ambiente. Os sambas costuma ouvi-los com camisa de malandro, enquanto as “Bachianas”, de Villa-Lobos, escuta-as rodeado de senhoras bacanas. Aqui, vemo-lo, ouvindo, em ondas curtas, mas com saia comprida, a irradiação de um concerto de uma célebre banda escocesa de gaitas. (Itararé acredita que os escoceses estão acompanhando a moda das saias compridas.) Reparem na religiosa atenção com que analisa as frases musicais, deixando a banda de banda, para meditar seriamente sobre as notas e as gaitas”.

Como a criação das peças publicitárias era feita pelo próprio, juntamente com Andrés Guevara, seu ilustrador favorito, Torelly terminou enterrando os antigos reclames da era Bastos Tigre, substituindo-os pelos modernos anúncios influenciados pelas agências gringas instaladas no país a partir de 1940.

Foi mais um pioneirismo para a coleção do Barão. Ele terminaria colaborando até com o advento das duplas de criação da publicidade contemporânea, compostas de redator e diretor de arte.

Apporelly, outra de suas alcunhas, faleceu há 50 anos. Grande parte da galhofa hoje praticada em nossas plagas não é sequer sombra da combatividade baronil. Entramos no pantanoso território do “humor a favor”, da mão-na-cabeça, ou da gracinha pela gracinha das redes sociais.

Por isso, revisitar o Barão de Itararé será sempre melhor do que assistir ao Festival de Babaquice que Assola o Humor Nacional. Que ventos mais tépidos soprem sobre o gênero.