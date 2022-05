Uma contribuição à crônica de Joaquim Ferreira dos Santos, no O Globo.

O cronista do O Globo, Joaquim Ferreira dos Santos, publicou essa semana um texto sobre a saudosa Sandra Bréa. Para os que a desconhecem, ‘La’ Bréa foi símbolo sexual na década de 1970. A atriz posou para as revistas Status e Playboy. Os seus primeiros nus foram clicados, ainda em pleno regime militar. Atuou também em teatro, novelas globais e pornochanchadas.

À uma certa altura da narração, Joaquim descreve assim seu encontro com a estrela para uma entrevista:

“Tinha chegado ali depois de muito insistir, pois ‘La’ Bréa carregava a agenda lotada das celebridades. Topou conversar desde que por alguns poucos minutos, antes do espetáculo “Bananas e Paetês”, que estrelava na boate Vivará, no Leblon…Na hora aprazada, eu entrei no camarim e, ao vivo, nua, de bruços numa maca, lá estava uma das capas mais bonitas da Playboy. Era o mesmo corpo acetinado da revista, mas agora com os pontos de estresse sendo apalpados pelo shiatsu relaxante de um terapeuta japonês.”

Em seguida, o então repórter relata seu descomunal esforço, como profissional de imprensa, para não sucumbir diante daquele monumento à graça, à beleza, ao charme e ao veneno da mulher brasileira.

Decidi comentar a história de Joaquim Ferreira dos Santos por uma razão: talvez eu seja dos poucos brasileiros que podem ratificar a experiência do colega. E, talvez, até com mais propriedade.

Corta para o ano de 1979. Eu estava no primeiro ano da faculdade de Jornalismo. Fazia, como bico, trabalhos técnicos no cinema da Boca do Lixo paulistana. No longa Os Imorais, me dividia entre assistente de eletricista e ajudante do continuísta. A produção, dirigida por Geraldo Vietri, tinha Sandra Bréa como protagonista.

Filmávamos a diva numa cama redonda, com um de seus partners, em fogosa cena. Era um pequeno quarto e, junto aos amantes, havia técnicos, holofotes, refletores e outros equipamentos. No meio do rala-e-rola, o ator teve câimbra. Na hora, já foi retirado pelos contrarregras de cima da atriz, que permaneceu despida sobre o leito.

Antes de dar prosseguimento, uma explicação ao leitor sobre focagem. Na época do cinema analógico, a câmera era postada diante da situação, a distância até lá era medida por uma fita métrica. Não se podia nem mexer na Arriflex, nem os atores deviam sair de suas posições.

Logo que o rapaz saiu de cena, Geraldo Vietri me viu passando pelo set e gritou:

– Carlinhos, deita em cima da Sandra, senão meu foco vai pro brejo!

Respirei fundo e me debrucei, respeitosamente, sobre o organismo multicelular mais sensual que passara por minha vida. Vietri berrou:

– Não, pô! Encaixa nela como o outro tava!

Obedeci, é claro. Depois permaneci, cingido à personagem Glória, por um bom tempo, pelo menos para mim. Pouco antes do desenlace, graças ao calorzinho, aos olores, à minha juvenilidade, aconteceu o previsível. Ao perceber o súbito “erguimento”, ‘La’ Bréa deu uma gargalhada e disse:

– O que foi isso, menino?

Fiquei mais escarlate do que papo de peru. Ainda assim, consegui retrucar:

– Se não avisaram que saiu do foco, não foi nada.

Em tempo: Os Imorais foi rodado na residência dos meus pais, sem que eles soubessem. Emprestei a casa aos produtores e despachei a família para um final de semana no sítio. Fica como pauta para outra crônica.