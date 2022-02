Para minha mãe, Irací (in memoriam)



Veio para São Paulo, com filho e marido do Maranhão. Tinham perdido o patrimônio por causa da seca.

Ao chegar, pegou as economias – que trouxera costuradas na roupa de baixo – e foi depositá-las no banco.

Muito tímida, colocou o R.G. no balcão.

O atendente passou, pegou o documento e, com naturalidade, falou:

– Nova Iorque – MA?

Ela tinha sido nascida, e criada, numa cidade maranhense que é xará da Big Apple. E mal sabia a confusão que isso ia dar.

Logo apareceu o gerente. Disse, num sotaque macarrônico:

– What can I do for you?

Avexou-se com aquilo. Como é que falavam em inglês com ela, uma criatura tão evidentemente pindorâmica.

Indagou ao gerente se havia algum erro.

Ele:

– Ah, mas fala tão bem o Português…

Ela insistiu:

– Moço, olhe aqui, eu sou é brasileira! Da gema!

O homem, já quase gritando:

– Mas está escrito aqui no seu R.G.: Nova Iorque – MA! – quer dizer: MASSACHUSSETS!!!

Ligou chorando para o marido. Quando ele chegou, a mulher estava com o mapa-múndi aberto sobre a mesa, e ainda teimava.

– Fica aqui, pertinho de Pastos Bons!

O gerente não se conformava:

– Fica no Hemisfério Norte!

Foi assim durante horas. Até que resolveram guardar o dinheiro no colchão mesmo.