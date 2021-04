Livre pensar é inclusive não pensar.

§ Desde que me conheço por gente sempre tive cachorros. Na primeira infância foi uma collie. Pastor belga, boxer, fox paulistinha, pequinês, vira-lata, scottish terrier, poodle, cocker spaniel, maltês foram outros que passaram pela minha vida.

A pedido da minha filha adotei, pela primeira vez, uma coelha. Disse-nos a vendedora que se tratava de uma miniatura. Não sei o que houve, mas ela se tornou um roedor enorme. Pior: a cada dia mais agressiva.

Sempre que servia sua comida, ela pulava, como se fosse me atacar. Dias depois começou a pular e a emitir um grunhido agressivo. Aí deu pra me morder a mão. Ontem foi o ápice da violência. Peguei seu pote de comida e levei à cozinha pra abastecer. A coelha correu, saltou e meteu os dentes na minha perna. Lembrou o Killer Rabbit of Caerbannog, daquele filme “Holy Grail”, do Monty Phyton. É minha sina. Sempre terei cachorros, até quando eles são coelhos.

§ Ontem tive um pesadelo horrível. Eu estava numa grande manifestação em Brasília. Protestávamos contra o fascismo. A certa altura, quando todos estavam em frente ao STF, diversos milicianos começaram a atirar contra a multidão.

Corri até a porta do Supremo, toquei a campainha e saiu o ministro Nunes Marques. Virei-me para ele e disse:

– Doutor, que violência é essa? Faça algo!

Ao que o ministro respondeu:

– Faça você, o sonho é seu.

§ Cioran dizia que os homens não sabem ser inúteis. Têm sempre uma meta, um desafio a vencer. Talvez um lado aproveitável dessa maldita pandemia seja o de aprendermos a aceitar a imperfeição. As melhores coisas nascem do erro. Tem até aquela história da invenção da borracha para pneumáticos. O químico deixou cair um elemento incorreto na fórmula e estamos rodando pelas estradas até hoje. Se formos analisar, perfeição anda a léguas de nós. Falibilidade, teu nome é raça humana. Então pra que bancar o inbroxável? Deixemos isso aos beócios: aqueles que se veem absolutos porque não se enxergam.

§ POR CARIDADE

Senhora senhora me arrume emprego me consiga comida sei pintar faço conserto não sou bandido quero dinheiro a modo de comer alguma besteira poder sair da rua senhora senhora os matos aí na calçada me dando uma faquinha arranco tudo me dê a sobra do almoço logo vem chuva podendo durmo na garagem não carece medo família ficou em Minas gente boa e leite? tem uma caixinha na despensa? marido da senhora querendo lavo o carro encero senhora senhora não feche o portão já tive ofício de encanador dou jeito em pia entupida o cachorro é bravo? senhora senhora não vá por caridade