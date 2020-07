Um diálogo entre dois bebês a respeito do estado deste mundo.

(Pixabay)

“Um Diálogo entre dois bebês no útero a respeito do estado deste mundo poderia ilustrar extremamente bem nossa ignorância do próximo, sobre o qual penso que discorremos ainda em cavernas de Platão, e não passamos de Filósofos Embriões.”

(Sir Thomas Browne)

A temperatura está tépida, ali pelos 36 graus. Pressão perfeita. A quantidade de líquido em volta permite que fiquem numa curta distância, mas confortável. Somado à penumbra reconfortante é o ambiente perfeito para uma conversa sobre a vida.

– Pelas minhas contas fizemos 30 semanas hoje.

– Humm, é por isso que não consigo mais dar cambalhotas aqui dentro.

– É, parabéns pra nós, estamos crescendo…

– Logo acaba a clausura.

– Tão boa…

– É. Mas, de uns dias pra cá, eu tenho notado uma coisa meio estranha, sabe?

– Não está se sentindo bem, Michel?

– Tudo beleza. O negócio é lá fora.

– Hummm, o que está pegando?

– O silêncio.

– Pois é, você sabe que eu percebi também? Eles estão bem mais quietos lá fora.

– E não só eles, Micaela, tudo parece mais silencioso.

– É, aqueles ruídos de coisas que eles chamam de carro, ônibus, avião. Nunca mais ouvi.

– Sabe o quê escuto bastante?

– Não.

– Aquele negócio que eles apelidaram de TV. Ela fica o dia todo falando. De manhãzinha até de madrugada, ela matraqueia. E, às vezes, de um jeito que não parece muito animado. As falas parecem meio nervosas.

– Vai entender.

– Sei não, mas está me parecendo que eles estão em casa há um tempão. Não vejo grandes movimentações como antes. Tá uma paradeira geral.

– Sim, quando ela saia a gente tremia bem mais. Lembra quando foram ao shopping e depois ao cinema?

– Claro, foi uma trepidação violenta naquela noite.

– Como você sabe que era de noite?

– Ela toma o ácido fólico no finalzão do dia, quando escurece.

– É verdade. Assistiram Parasita, né? Ela pediu pra saírem antes do final, estava enjoando, quase botando tudo pra fora, você também deu aquela tremenda joelhada…

– Era fome. Eles têm essa mania de comer tarde e a gente precisa se alimentar. Ainda bem que não comeram pizza naquele dia. Calabresa me dá uma azia violenta.

– Pra mim é alho.

– Pior que alho e calabresa é irem pros passeios e esquecerem que estamos aqui no isolamento.

– Isolamento…

– Para de repetir o que eu falo, odeio isso.

– Não, é que eu tive um pensamento…

– Qual?

– E se eles estiverem num isolamento também, tipo o nosso?

– Por que?

– Ué, pelo estávamos falando agora: o silêncio lá fora.

– Hummm, a coisa está mesmo muita quieta. Mas por que teriam que ficar em casa?

– Sei lá, não tinha um cara maluco, de um país lá longe, que queria jogar um bomba aqui?

– Bomba, não foi. Se jogassem, a gente teria ouvido.

– E morrido.

– Claro, né? Mas aí tem coisa. Não ouço mais nada.

– O mais estranho é a falta daquele ruído de carro passando na rua.

– Pra mim é a voz do cara da pamonha: Pamonhas, Pamonhas, Pamonhas – Pamonhas de Piracicaba!

– É. E o apito do tiozinho que amola facas.

– Nem o tiozinho tem mais.

– Ei, para!

– O quê?

– Para de falar um pouco, para!

– …

– Tá ouvindo?

– Ouvindo o quê?

– Vamos ficar quietos…cala a tua boca….

– ….

– Parece que está todo mundo batendo…

– Batendo panelas!!!!!