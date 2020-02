Janjão, o primo que gostava de ser unicórnio.

Só com 12 anos de idade entendi o que era ser corno. Não que eu tivesse sido traído na ocasião, nessa idade minha maior paixão era a série Perdidos no Espaço. Mas foi porque conheci Janjão, primo em segundo grau de minha mãe.

Mais do que uma explicação para uma criança do que significava possuir um par de guampas, Janjão foi uma master class sobre o que é um indivíduo temperado, enfarinhado e frito na infidelidade.

Era casado com Neide, que mais parecia uma atriz mexicana fazendo o papel de dona de uma casa de tolerância em Tijuana. Pelo que pude apreender com meus poucos recursos de infante, Janjão era regularmente marrado e, ainda assim, teimava em manter-se dentro dos votos conjugais. Neide, por sua vez, mesmo tendo a liberdade de lançar-se a quem bem quisesse, já tinha optado por largar “o frouxo do Janjão”.

Comentava-se aos cochichos em casa que o primo de mamãe já chegara em seus domínios e encontrara a patroa na companhia de um encanador sob os edredons. Antes que o trabalhador se retirasse, Janjão, como se nada tivesse ocorrido, teria lhe dito:

– A torneira da cozinha tá numa pingadeira danada. Tem como o moço dar uma olhada?

Certa noite pediu uma audiência privada a meu pai – advogado experimentado nas causas familiares mais labirínticas. Num canto, sem ser visto, presenciei tudo.

– Primo, me ajude! Eu não quero largar a Neide de jeito maneira. E agora, ela anda fazendo de tudo pra eu querer! – desesperou-se Janjão.

Papai, uma espécie de Salomão da família, pensou. Melhor dizendo, obtemperou. Depois de uma curta pausa, acendeu um Benson & Hedges e falou:

– Mas, Janjão, por que é que tu ias querer a Neide, rapaz? Ela não te logra não?

– Logra, Vado!! Mas eu quero continuar sendo logrado, ludibriado, engabelado, tudo. Desde que seja pela Neide – gemeu Janjão, os olhos surfando em lágrimas.

Meu pai coçou o bigode. Quando isso acontecia o caso era grave. Em seguida foi ponderando com calma:

– Olhe, parente, isso não vai dar certo. Um matrimônio não pode ter como base a trapaça. Você precisa reagir. Tome tento, saia de cabeça erguida e vá cuidar de sua vida. Deixe a Neide lá com as bestagens dela.

– Não, Vado, vim te pedir uma assessoria de advogado porque quero justamente é o contrário.

– Que contrário, rapaz? – perguntou meu pai, já começando a se impacientar.

– Eu quero uma salvaguarda de que, fazendo o que fizer comigo, a Neide não pode botar um ponto final nesse casamento. Tu compreendes, meu primo?

Outra cofiada no bigodinho, a coisa era muito preocupante.

– Tu queres então, mesmo sofrendo mais que joelho de freira na Semana Santa? Se for isso compreendi, sim.

– É isso, é isso! – tranquilizou-se Janjão.

-Pois tá bem – disse meu pai.

– E o que eu posso fazer, primo?

Meu pai levantou-se. Foi até a estante, separou um LP de Altemar Dutra e colocou-o no toca-discos. A voz começou a bradar nos alto-falantes sentimental eu sou, eu sou demais. Daí foi até Janjão, deu-lhe umas pancadinhas no ombro, e disse:

– Chore, parente, chore…